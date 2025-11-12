Bub (3) zu Tode gequält: Protokoll des Schreckens

Laut Anklage lag zwar bei den Eltern laut psychiatrischem Sachverständigengutachten eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen vor, „sie waren aber zurechnungsfähig“, so Mayr – und weiter: „Wir gehen davon aus, dass es den Eltern darauf ankam, ihren Sohn möglichst qualvoll zu Tode zu bringen. Neben den Delikten des Quälens und Vernachlässigens eines Unmündigen und der Freiheitsentziehung wird ihnen daher auch das Verbrechen des Mordes zur Last gelegt.“