„Krone"-Kommentar

Machtkampf im Weißen Haus

Kolumnen
26.11.2025 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
US-Außenminister Marco Rubio, der in Genf die Ukraine diplomatisch gerettet hat, könnte dafür noch einen hohen Preis zahlen müssen. In Washington werden Wetten angenommen, wie lange sich Rubio noch im Amt halten kann.

Er ist und war immer ein Fremdkörper in Trumps Team. Zuletzt war der Außenminister bei dessen Versuch übergangen worden, einen russischen Ukraineplan als Plan der USA zu übernehmen.

Rubios Gegner ist der Scharfmacher Vizepräsident Vance, der nicht von Trumps Seite weicht. Vance ist der Exponent des „tiefen Staates“ im Hintergrund, der Trump als Vote Catcher (Stimmenfänger) in die Politik geholt hatten.

 Von Rubio sagt man, er sei „der einzige Erwachsene“ im Weißen Haus. Vance und Rubio repräsentieren die beiden Flügel der MAGA-Bewegung, in der es zu kriseln beginnt: Einerseits die rechtsradikalen Umstürzler wie die Tech-Oligarchen Peter Thiel oder Elon Musk, andererseits die neo-konservativen klassischen Republikaner.

Trump hat alle Hände voll zu tun, die Bewegung zusammenzuhalten. Im Hintergrund brennt die Lunte an der politischen „Atombombe“: die Entscheidung des Obersten Gerichtes über die Rechtmäßigkeit der Zölle ohne Zustimmung des Kongresses sowie anderer umstrittener Notverordnungen. Vize Vance hat schon vorsorglich das Recht der Justiz angezweifelt, in die Handlungsfreiheit des Präsidenten einzugreifen.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
