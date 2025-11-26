Machtkampf im Weißen Haus

Trump hat alle Hände voll zu tun, die Bewegung zusammenzuhalten. Im Hintergrund brennt die Lunte an der politischen „Atombombe“: die Entscheidung des Obersten Gerichtes über die Rechtmäßigkeit der Zölle ohne Zustimmung des Kongresses sowie anderer umstrittener Notverordnungen. Vize Vance hat schon vorsorglich das Recht der Justiz angezweifelt, in die Handlungsfreiheit des Präsidenten einzugreifen.