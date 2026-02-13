Vorteilswelt
Passler darf starten

Enthüllt: Nutella-Löffel sorgte für Doping-Wirbel

Olympia
13.02.2026 17:27
Rebecca Passler
Rebecca Passler(Bild: AFP/CHRISTOF STACHE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Nutella-Löffel war‘s! Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, benutzte Biathletin Rebecca Passler diesen, nachdem ihre krebskranke Mutter denselben Löffel zur Einnahme ihrer Medikamente gebraucht hatte. Nun wurde die Doping-Suspendierung von Passler, der Freundin des österreichischen Biathleten Dominic Unterweger, aufgehoben. 

Was war passiert? 
Passler war gegen ihren Olympia-Ausschluss mit einem entsprechenden Antrag vorgegangen und hatte nun Erfolg.

Die 24-Jährige hatte gefordert, die Sperre wegen fehlender Absicht aufzuheben und ihr eine Olympia-Teilnahme in Antholz zu ermöglichen. Passler war bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs im Jänner laut Italiens Anti-Doping-Behörde positiv auf Letrozol getestet worden. Mit dem Medikament kann der Östrogenspiegel gesenkt werden, hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Die Italienerin argumentierte, es habe sich um einen Fall von Verunreinigung gehandelt, sie treffe keine Schuld. Das konnte sie in dem Eilverfahren glaubhaft nachweisen.

Lesen Sie auch:
Rebecca Passler
Ärger vor Olympia
Doping: Präsident spricht von „menschlichem Drama“
04.02.2026

„Versehentliche Speichelverunreinigung“
Denn: Grund für die Verunreinigung war angeblich ein Löffel, der mit dem Medikament in Kontakt gewesen sei und später beim Essen benutzt wurde. Passlers Mutter leide unter Brustkrebs, deswegen befand sich das Medikament in dem Haushalt, schrieb die italienische Nachrichtenagentur ANSA. „Die feste Gewohnheit beider, Nutella zum Frühstück zu essen, deutet eindeutig auf eine versehentliche Speichelverunreinigung des Nutella-Behälters hin, mit dem die Athletin versehentlich in Kontakt kam“, hieß es.

Dorothea Wierer
Dorothea Wierer(Bild: AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT)

Passler könnte bereits am Samstag im Sprint antreten, wird das aber nicht machen. Italiens Verband teilte mit, dass sie ab Montag wieder mit ihren Teamkolleginnen trainieren wird. Auf jeden Fall wäre sie eine Kandidatin für die Frauen-Staffel am kommenden Mittwoch. Dort will Italien um die Stars Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi nach einer Medaille greifen. „Es waren sehr schwierige Tage“, sagte Passler und fügte hinzu: „Jetzt kann ich mich endlich wieder voll und ganz auf Biathlon konzentrieren.“

Olympia
13.02.2026 17:27
