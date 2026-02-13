Wo die schönen Opernball-Krönchen jetzt funkeln

Wer die edlen Krönchen des Opernballs bereits am Donnerstag im TV glänzen sah, kann diese in einer Wanderausstellung bis Mitte März von Nahem bestaunen. Welche Stars den Kristallschmuck am Opernball trugen und wo die Tiaras in Wien zu sehen sind ...
Die Swarovski-Tiara war auch heuer wieder ein Blickfang beim Wiener Opernball, einem der traditionsreichsten gesellschaftlichen Ereignisse des Landes. Bereits am Vorabend lud das Kristall-Unternehmen zu einem Galadinner in das Hotel Sacher. CEO Alexis Nasard und Kreativdirektorin Giovanna Engelbert nahmen anschließend am Ball in der Wiener Staatsoper teil.
Internationale Stars beim Opernball
Unter den Gästen befanden sich unter anderem Model und Schauspielerin Iris Law, die Schmuckstücke aus den Linien Constella und Matrix trug, sowie Guillaume Diop, Étoile-Tänzer des Pariser Opernballetts, mit Kreationen aus den Kollektionen Millenia, Constella, Swan, Matrix und Sublima. Schauspielerin und „Nanny“ Fran Drescher erschien ebenfalls mit einem Collier und Ohrhängern aus der Constella-Linie.
Die Tiara 2026 im Zeichen des Schwans
Höhepunkt des Abends war der Einzug von 160 Debütantenpaaren, die im Ballsaal der Wiener Staatsoper tanzten und dabei eigens gefertigte Swarovski-Tiaras trugen.
Für die Kollektion 2026 ließ sich Kreativdirektorin Giovanna Engelbert vom Schwanenemblem des Unternehmens inspirieren. Das Design umfasst 315 Steine in Rund-, Birnen-, Marquise- und Baguetteschliff. Ein birnenförmiger Kristall am Hals des Schwans bildet den zentralen Akzent.
Noch bis Mitte März zeigt Swarovski, das heuer sein 130-jähriges Bestehen feiert, eine Wanderausstellung mit Tiaras aus verschiedenen Epochen, darunter Entwürfe von Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana und Christian Lacroix. Die Tiara des Opernballs 2026 ist bis 14. März im Store in der Kärntner Straße zu bestaunen.
