Swarovski-Tiaras

Wo die schönen Opernball-Krönchen jetzt funkeln

Wirtschaft
13.02.2026 17:27
Eine Tiara mit über 350 Kristallen im Baguette-, Marquise- und Rundschliff schmückte die Köpfe ...
Eine Tiara mit über 350 Kristallen im Baguette-, Marquise- und Rundschliff schmückte die Köpfe der Debütantinnen beim Wiener Opernball.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Wer die edlen Krönchen des Opernballs bereits am Donnerstag im TV glänzen sah, kann diese in einer Wanderausstellung bis Mitte März von Nahem bestaunen. Welche Stars den Kristallschmuck am Opernball trugen und wo die Tiaras in Wien zu sehen sind ...

Die Swarovski-Tiara war auch heuer wieder ein Blickfang beim Wiener Opernball, einem der traditionsreichsten gesellschaftlichen Ereignisse des Landes. Bereits am Vorabend lud das Kristall-Unternehmen zu einem Galadinner in das Hotel Sacher. CEO Alexis Nasard und Kreativdirektorin Giovanna Engelbert nahmen anschließend am Ball in der Wiener Staatsoper teil.

Internationale Stars beim Opernball
Unter den Gästen befanden sich unter anderem Model und Schauspielerin Iris Law, die Schmuckstücke aus den Linien Constella und Matrix trug, sowie Guillaume Diop, Étoile-Tänzer des Pariser Opernballetts, mit Kreationen aus den Kollektionen Millenia, Constella, Swan, Matrix und Sublima. Schauspielerin und „Nanny“ Fran Drescher erschien ebenfalls mit einem Collier und Ohrhängern aus der Constella-Linie.

Der Opernballetttänzer Guillaume Diop, Swarovski-Direktorin Giovanna Engelbert, Model Iris Law ...
Der Opernballetttänzer Guillaume Diop, Swarovski-Direktorin Giovanna Engelbert, Model Iris Law und CEO des Kristallkonzerns Alexis Nasard.(Bild: Getty Images/2026 Gisela Schober)

Die Tiara 2026 im Zeichen des Schwans
Höhepunkt des Abends war der Einzug von 160 Debütantenpaaren, die im Ballsaal der Wiener Staatsoper tanzten und dabei eigens gefertigte Swarovski-Tiaras trugen.

Für die Kollektion 2026 ließ sich Kreativdirektorin Giovanna Engelbert vom Schwanenemblem des Unternehmens inspirieren. Das Design umfasst 315 Steine in Rund-, Birnen-, Marquise- und Baguetteschliff. Ein birnenförmiger Kristall am Hals des Schwans bildet den zentralen Akzent.

Noch bis Mitte März zeigt Swarovski, das heuer sein 130-jähriges Bestehen feiert, eine Wanderausstellung mit Tiaras aus verschiedenen Epochen, darunter Entwürfe von Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana und Christian Lacroix. Die Tiara des Opernballs 2026 ist bis 14. März im Store in der Kärntner Straße zu bestaunen.

Wirtschaft
13.02.2026 17:27
