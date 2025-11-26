Kirk-Witwe wirbt für Vance als nächster Präsident

Erika Kirk erklärt Umarmung mit Vance

Jüngst war ein Foto einer innigen Umarmung von Erika Kirk und Vance Ende Oktober auf offener Bühne im Internet viral gegangen. In dem Kelly-Interview erklärte Erika Kirk, dies sei damals für sie ein sehr emotionaler Augenblick gewesen, da gerade ein Video ihres Mannes gezeigt wurde: „Ich gehe hinüber, er kommt mir entgegen. Ich fange an, zu weinen. Er sagt, er sei so stolz auf mich. Und ich sage: „Gott segne dich.“ Und ich berühre seinen Hinterkopf.“ So sei sie eben. Wenn das jemand aus dem Zusammenhang reißen wolle, solle er das tun, so Kirk.