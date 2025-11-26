Torpedieren Telefon-Leaks die Friedensbemühungen?

Tipps zum Umgang mit Donald Trump

Hintergrund ist ein heikler Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Dort wird aus einem Telefonat des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem außenpolitischen Berater von Kremlchef Putin, Juri Uschakow, von Mitte Oktober zitiert. Witkoff soll der russischen Führung Tipps für den Umgang mit US-Präsident Donald Trump gegeben haben. Uschakow: „Niemand darf das publik machen. Niemand.“