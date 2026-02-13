LIVESTREAM: Mortara sichert sich Pole in Jeddah

Bei 29 Grad Lufttemperatur kämpften die Piloten der Formel-E in Jeddah um die Poleposition im ersten von zwei Rennen. Edoardo Mortara setzte sich schlussendlich gegen Maximilian Günther durch und startet von der ersten Position. Ab 17.30 Uhr sind sie beim Grand Prix in Jeddah bei uns auf krone.tv live mit dabei (oder im Video unten).