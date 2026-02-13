Hongkong mahnt das freie Taiwan

Sollte es auf Taiwan noch irgendjemanden geben, der eine Wiedervereinigung mit Festland-China für gar nicht so schlecht hält, dann war der jüngste Prozess in Hongkong ein drastischer Augenöffner: Der 78-jährige hartnäckigste Demokratiekämpfer der Stadt, Jimmy Lai, wurde zur Rekordstrafe von 20 Jahren Haft verurteilt. Seine exemplarische Bestrafung zeigt, was von Autonomieversprechen Pekings („Ein Land, zwei Systeme“) zu halten ist.