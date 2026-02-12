Nur schwache Lugner-Kopien

Dessen Nachfolger vermochten bislang noch nicht so recht Profil zu entwickeln. Da ist Leo Lugner, geborener Kohlbauer, der nach dem Prinzip des Adoptivkaisertums in Mörtels Rolle schlüpfen will, aber noch nicht so recht weiß, ob er primär Society-Löwe, Oppositionspolitiker oder Geschäftsmann ist. Dann ein „Schaumrollen-König“, der am Ball mit einer in die Jahre gekommenen Hollywood-Ikone prunkt. Ob sich da demnächst noch irgendwelche Schwedenbomben-Fürsten oder Mozartkugel-Kaiser dazugesellen, bleibt abzuwarten.