Fachmesse in Bayern

Österreichs Bauern sind Europas Bio-Musterschüler

Österreich
13.02.2026 17:42
Hannes Schaffler (Obstpartner) präsentiert am AMA-Stand in Nürnberg steirische Äpfel.
Hannes Schaffler (Obstpartner) präsentiert am AMA-Stand in Nürnberg steirische Äpfel.
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

Mit 2300 Ausstellern aus 94 Ländern geht die Biofach-Messe in Nürnberg (Bayern) über die Bühne. Österreich mischt mit 70 Standlern kräftig bei der kulinarischen Weltreise mit. Produkte aus ökologischer Landwirtschaft liegen im Trend. Doch für die heimischen Bauern gibt es einige Hürden.

Knapp 25 Prozent unserer Bauern produzieren biologisch und bewirtschaften 27 Prozent der heimischen Agrar-Nutzfläche. Damit liegt Österreich in Europas 58,7 Milliarden Euro schweren Bio-Markt im Spitzenfeld. Unser Hauptexportschlager ist Käse, den vor allem unsere deutschen Nachbarn mit Urlaub in der Alpenrepublik verbinden. Aktuelle Daten von AMA-Marketing  zeigen: Unsere Bio-Einkäufe stiegen im Vorjahr wertmäßig um 2,3 Prozent und mengenmäßig um 6,5 Prozent.

Nachfrage größer als Angebot
Doch in einigen Bereichen wie etwa bei Bio-Rindfleisch ist die Nachfrage größer als das Angebot, während unsere Obstbauern Vollversorgung mit natürlichen Äpfeln garantieren. Auf der weltweit größten Leitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg präsentieren Österreichs Erzeuger neben schon bekannten Klassikern auch jede Menge Innovationen.

Peter Stallberger, Geschäftsführer von GoodMills (Fini´s Feinste) wünscht sich mehr Rückenwind.
Peter Stallberger, Geschäftsführer von GoodMills (Fini´s Feinste) wünscht sich mehr Rückenwind.
Großer Andrang auf der Messe in Nürnberg
Großer Andrang auf der Messe in Nürnberg
Der gelernte Koch Christoph Salomon bietet gesunde Gemüsewürze an
Der gelernte Koch Christoph Salomon bietet gesunde Gemüsewürze an
Axel Fila (Höllinger Fruchtsäfte) schenkt alkoholfreie Aperitif-Sirupe ein
Axel Fila (Höllinger Fruchtsäfte) schenkt alkoholfreie Aperitif-Sirupe ein

Trend zu alkoholfreien Drinks
Der junge Wiener Christoph Salomon hat es in nur drei Jahren geschafft, mit einer zucker- und salzfreien Gemüsewürze, quasi mit einem gesunden Suppenwürfel, in den Regalen einiger Supermärkte gelistet zu sein. Die Fruchtsaft-Firma Höllinger springt auf den Trend zu Nullpromille auf und schenkt alkoholfreie Aperitif-Sirupe aus.

Peter Stallberger, Geschäftsführer von GoodMills (Fini´s Feinste), ist sich sicher, Inflationsdiskussionen und die globalen Ereignisse sorgen für Gegenwind. „Mit Rückenwind ginge es schneller.“

Konsument fordert strenge Kontrollen
Die Motivation der Kunden zu naturbelassenem Essen ist vielfältig. In erster Linie will man sich selbst Gutes tun. Der Verzicht auf Chemie und Pestizide spielt ebenso eine Rolle wie artgerechte Tierhaltung. Außerdem wünscht sich der Konsument strenge Kontrollen. Bio ist längst kein Nischenprodukt mehr. „Die Zahlen zeigen klar, dass Bio heute eine selbstverständliche Wahl ist, besonders dann, wenn Herkunft, Qualität und Vertrauen zusammenkommen“, resümiert Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing, die auf ein neues AMA-Biosiegel setzt.

Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, laufen wir Gefahr, Marktchancen nicht zu nutzen und Versorgungslücken am Ende mit Importware schließen zu müssen.

Barbara Riegler, Obfrau von Bio Austria

Bild: M.Münzer

Keine Förderung für Neueinsteiger
Doch es gibt einen Haken. So kommt von Bio-Austria-Obfrau Barbara Riegler Kritik an der Förderpolitik. Denn Hunderte Öko-Landwirte haben in den vergangenen Jahren aufgegeben. „Betriebe, die jetzt einsteigen wollen, stehen vor verschlossenen Türen“, mahnt die Bio-Bäuerin aus dem Mühlviertel (OÖ).

Fachmesse in Bayern
Österreichs Bauern sind Europas Bio-Musterschüler
Krone Plus Logo
Aus Eifersucht?
FPÖ-Politikerin mit Schneeschaufel attackiert
Leitung beschädigt
Wien: Gasalarm bei Bauarbeiten in Gebäude
Greenpeace-Analysen
Asbest-Funde weiten sich auf ganzes Burgenland aus
Krone Plus Logo
Lobend oder anklagend?
Wie Meloni-Fresko: Lenin prangt in Kärntner Kirche
