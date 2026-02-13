Österreichs Bauern sind Europas Bio-Musterschüler

Konsument fordert strenge Kontrollen

Die Motivation der Kunden zu naturbelassenem Essen ist vielfältig. In erster Linie will man sich selbst Gutes tun. Der Verzicht auf Chemie und Pestizide spielt ebenso eine Rolle wie artgerechte Tierhaltung. Außerdem wünscht sich der Konsument strenge Kontrollen. Bio ist längst kein Nischenprodukt mehr. „Die Zahlen zeigen klar, dass Bio heute eine selbstverständliche Wahl ist, besonders dann, wenn Herkunft, Qualität und Vertrauen zusammenkommen“, resümiert Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing, die auf ein neues AMA-Biosiegel setzt.