Lawinenalarm am Arlberg: Große Suchaktion im Gange

Es wurde vor der teils großen Lawinengefahr gewarnt – zu Recht, wie sich jetzt herausstellt: In Tirol gab es am Sonntag bereits mehrere Einsätze, derzeit läuft gerade eine Suchaktion in St. Anton am Arlberg, wo sich offenbar im Skigebiet abseits der gesicherten Pisten Schneemassen lösten. Auch ein Hubschrauber steht im Einsatz.