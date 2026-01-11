Vorteilswelt
„Personen gesichtet"

Lawinenalarm am Arlberg: Große Suchaktion im Gange

Tirol
11.01.2026 12:04
Besonders im Tiroler Oberland herrscht große Lawinengefahr.
Besonders im Tiroler Oberland herrscht große Lawinengefahr.(Bild: Peter Freiberger, Hubert Rauth, Krone KREATIV)

Es wurde vor der teils großen Lawinengefahr gewarnt – zu Recht, wie sich jetzt herausstellt: In Tirol gab es am Sonntag bereits mehrere Einsätze, derzeit läuft gerade eine Suchaktion in St. Anton am Arlberg, wo sich offenbar im Skigebiet abseits der gesicherten Pisten Schneemassen lösten. Auch ein Hubschrauber steht im Einsatz.

Gegen 11.15 Uhr gab es Lawinenalarm in St. Anton. „Im Bereich Gampen, im Skigebiet abseits der gesicherten Pisten“, wie es vonseiten der Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage hieß. Es seien Wintersportler in dem betroffenen Bereich gesichtet worden – ob jemand verschüttet wurde, ist noch unklar.

Zumindest eine verletzte Person
Jedenfalls wurde eine große Suchaktion in die Wege geleitet, an der Hubschrauber, Bergrettung, Hundeführer und Pistenretter beteiligt sind. Die Suche war zunächst noch im Gange. Eine verletzte Person wurde gemeldet – nähere Hintergründe und Details sind bis dato nicht bekannt.

Weitere Einsätze im Unterland
Einsätze gab es am Sonntagvormittag auch schon im Zillertal und im Bezirk Kitzbühel. In Tux war ein Lawinenabgang gemeldet worden, Meldungen über Verschüttete oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Und in Jochberg ging gegen 10.45 Uhr eine Lawine ab. Dort war eine Suche noch im Gange.

Teils Stufe 4: Große Gefahr im Oberland!
Aufgrund intensiver Schneefälle in den vergangenen Tagen gepaart mit starkem Wind gab der Lawinenwarndienst des Landes Tirol am Sonntag für die Regionen Silvretta, Verwall, Lechtaler Alpen und Allgäuer Alpen die zweithöchste Gefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) aus.

„Zurückhaltung abseits der Pisten“
Das Land hatte bereits im Vorfeld an Wintersportler appelliert, im freien Gelände zurückhaltend zu agieren. „Wintersportler sollten sich darüber im Klaren sein, dass spontane Lawinenaktivitäten zu erwarten sind und Lawinen zum Teil recht leicht ausgelöst werden können“, betonte Norbert Lanzanasto vom Lawinenwarndienst bereits am Samstag.

In den anderen westlichen Regionen Nordtirols sowie den Zillertaler Alpen und den Hohen Tauern gilt Lawinengefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr). 

Tirol

