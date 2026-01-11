Diese Linie ist der „Kältepol“ unter den Öffis

LIVE: Bayern spielen sich in einen Torrausch
Mit erhitzten Gemütern reagieren die Wiener auf frostige Öffis. Nach einem „Krone“-Bericht über einen sechs Grad kalten Linienbus in Döbling schildern zahlreiche Leser ihre Erfahrungen: Die meisten Beschwerden gibt es über eine U-Bahn-Linie. Hier fühlen sich viele wie in einem Gefrierschrank.
Nur sechs Grad in einem Döblinger Linienbus (39 A) in der Vorwoche – wir berichteten und haben unsere Leser nach ihren Erfahrungen in der Öffis gefragt. Sind sie zu kalt oder vielleicht zu stark beheizt? Welche Linien sind besonders betroffen? Der Rücklauf war stark.
