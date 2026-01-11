Vermisster Däne (57) tot nahe Wasserfall gefunden

Besonders betont er, dass es sich im Fall Gastein nicht um einen klassischen Wintersportunfall, sondern um einen Vorfall im Ortsgebiet handle – in einem Bereich, der durch seine Steilheit und Nähe zum Wasser dennoch als alpines Gelände gilt. Für ihn ist der Tag eine Mahnung, Touren und Wege sorgfältig zu planen und eigene Fähigkeiten sowie Bedingungen realistisch einzuschätzen.