Vermisster Däne (57) tot nahe Wasserfall gefunden

Ein Wochenende in Bad Gastein (Salzburg) endet mit einer Suchaktion: Ein 57-jähriger Tourist aus Dänemark wird stundenlang von Freunden, Polizei und Bergrettung gesucht und schließlich leblos im Bachbereich der Gasteiner Ache gefunden. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät, er dürfte erfroren sein.
Schneebedeckte Wege, dunkle Schluchten und ein Vermisster, der nicht zurückkehrt: In Bad Gastein endet die Suche nach einem 57-jährigen Dänen tragisch. Der Urlauber war am Samstagabend gegen 22 Uhr zuletzt gesehen worden, danach verliert sich seine Spur. Freunde alarmieren noch in der Nacht die Polizei, der Polizeihubschrauber „Libelle“ kreist über dem Ort, doch zunächst ohne Erfolg.
Erst am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr, wird die Bergrettung Bad Gastein offiziell alarmiert. 20 Einsatzkräfte rücken aus, teilen das Ortsgebiet in Suchsektoren und konzentrieren sich auf das unwegsame Gelände rund um die Gasteiner Ache.
Kurz vor 14 Uhr dann die fatale Entdeckung: Am Rand des Bachbetts, noch vor den ersten Steilstufen des oberen Wasserfalls, finden Bergretter den Mann leblos im Schnee liegend. Für den 57-Jährigen gibt es keine Rettung mehr, nach derzeitigem Stand dürfte er erfroren sein.
Einer der intensivsten Tage der Wintersaison
Der einsatzreiche Tag hinterlässt auch bei der Bergrettung Spuren. Bezirksleiter Gerhard Kremser spricht von einem der intensivsten Tage dieser Wintersaison im Pongau. Sieben Alarmierungen, darunter Lawinenabgänge, verletzte Variantenfahrer, Personen im steilen Gelände und schließlich die große Suche in Bad Gastein, hätten gezeigt, wie rasch Situationen kippen können.
Besonders betont er, dass es sich im Fall Gastein nicht um einen klassischen Wintersportunfall, sondern um einen Vorfall im Ortsgebiet handle – in einem Bereich, der durch seine Steilheit und Nähe zum Wasser dennoch als alpines Gelände gilt. Für ihn ist der Tag eine Mahnung, Touren und Wege sorgfältig zu planen und eigene Fähigkeiten sowie Bedingungen realistisch einzuschätzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.