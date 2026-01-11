Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Gastein erfroren

Vermisster Däne (57) tot nahe Wasserfall gefunden

Salzburg
11.01.2026 19:26
Die Bergrettung fand den Urlauber – jede Hilfe kam zu spät.
Die Bergrettung fand den Urlauber – jede Hilfe kam zu spät.(Bild: Bergrettung Bad Gastein)

Ein Wochenende in Bad Gastein (Salzburg) endet mit einer Suchaktion: Ein 57-jähriger Tourist aus Dänemark wird stundenlang von Freunden, Polizei und Bergrettung gesucht und schließlich leblos im Bachbereich der Gasteiner Ache gefunden. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät, er dürfte erfroren sein.

0 Kommentare

Schneebedeckte Wege, dunkle Schluchten und ein Vermisster, der nicht zurückkehrt: In Bad Gastein endet die Suche nach einem 57-jährigen Dänen tragisch. Der Urlauber war am Samstagabend gegen 22 Uhr zuletzt gesehen worden, danach verliert sich seine Spur. Freunde alarmieren noch in der Nacht die Polizei, der Polizeihubschrauber „Libelle“ kreist über dem Ort, doch zunächst ohne Erfolg.

Erst am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr, wird die Bergrettung Bad Gastein offiziell alarmiert. 20 Einsatzkräfte rücken aus, teilen das Ortsgebiet in Suchsektoren und konzentrieren sich auf das unwegsame Gelände rund um die Gasteiner Ache.

Kurz vor 14 Uhr dann die fatale Entdeckung: Am Rand des Bachbetts, noch vor den ersten Steilstufen des oberen Wasserfalls, finden Bergretter den Mann leblos im Schnee liegend. Für den 57-Jährigen gibt es keine Rettung mehr, nach derzeitigem Stand dürfte er erfroren sein.

Lesen Sie auch:
Die Bergretter eilten zur Hilfe.
Bergrettung in Nähe
Tourengeher beim Gennerhorn von Lawine erfasst
11.01.2026
E-Call holte Polizei
Mit 2,17 Promille in eine Hausmauer gekracht
11.01.2026

Einer der intensivsten Tage der Wintersaison
Der einsatzreiche Tag hinterlässt auch bei der Bergrettung Spuren. Bezirksleiter Gerhard Kremser spricht von einem der intensivsten Tage dieser Wintersaison im Pongau. Sieben Alarmierungen, darunter Lawinenabgänge, verletzte Variantenfahrer, Personen im steilen Gelände und schließlich die große Suche in Bad Gastein, hätten gezeigt, wie rasch Situationen kippen können.

Besonders betont er, dass es sich im Fall Gastein nicht um einen klassischen Wintersportunfall, sondern um einen Vorfall im Ortsgebiet handle – in einem Bereich, der durch seine Steilheit und Nähe zum Wasser dennoch als alpines Gelände gilt. Für ihn ist der Tag eine Mahnung, Touren und Wege sorgfältig zu planen und eigene Fähigkeiten sowie Bedingungen realistisch einzuschätzen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgDänemarkBad Gastein
Polizei
BergrettungSuchaktionWochenendeSchneeWasser
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
156.580 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
138.608 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
133.879 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf