Buffalo Bills nach Sieg über Jaguars weiter

Stolz-Moment für Ex-Kicker von Red Bull Salzburgs
Nach Millionen-Wechsel
Nach den Los Angeles Rams und den Chicago Bears haben auch die Buffalo Bills die erste Play-off-Runde der National Football League (NFL) überstanden.
Das Team um Star-Quarterback Josh Allen gewann am Sonntag bei den Jacksonville Jaguars 27:24. In einer Partie mit mehreren Führungswechseln gelang den Bills durch einen Touchdown von Allen eine Minute vor Spielende der entscheidende Streich. Ein Fehlpass von Spielmacher Trevor Lawrence bedeutete danach das Saisonende der Jaguars.
Buffalo-Matchwinner Allen fand insgesamt drei Mal den Weg in die gegnerische Endzone: Zwei Mal marschierte der 29-Jährige selbst hinein, und ein Mal fand er per Wurf Passempfänger Dalton Kincaid. 273 geworfenen Yards fügte Allen noch 33 zu Fuß hinzu.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.