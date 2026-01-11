Endlich! Alaba gab im Supercup-Finale Comeback

Seit 19. Oktober 2025 hatte Alaba kein Pflichtspiel mehr für Real bestritten, doch ausgerechnet im Clásico war es am Sonntagabend so weit. Der 33-jährige Wiener kam nach einer wilden Tor-Show in Minute 76 beim Stand von 2:3 für Dean Huijsen ins Spiel. Doch auch mit dem ÖFB-Teamkapitän und dem gleichzeitig eingetauschten Kylian Mbappe gelang den „Königlichen“ in Jeddah (Saudi-Arabien) nicht mehr die Wende.