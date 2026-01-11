Vorteilswelt
Nach fast drei Monaten

Endlich! Alaba gab im Supercup-Finale Comeback

Fußball International
11.01.2026 22:00
David Alaba
David Alaba(Bild: AFP/APA/JAVIER SORIANO)

Endlich! David Alaba hat am Sonntagabend beim Finale des Supercups zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona sein Comeback gegeben. An der 2:3-Pleite konnte aber auch der ÖFB-Star nichts mehr ändern.

Seit 19. Oktober 2025 hatte Alaba kein Pflichtspiel mehr für Real bestritten, doch ausgerechnet im Clásico war es am Sonntagabend so weit. Der 33-jährige Wiener kam nach einer wilden Tor-Show in Minute 76 beim Stand von 2:3 für Dean Huijsen ins Spiel. Doch auch mit dem ÖFB-Teamkapitän und dem gleichzeitig eingetauschten Kylian Mbappe gelang den „Königlichen“ in Jeddah (Saudi-Arabien) nicht mehr die Wende.

Raphinha traf doppelt!
Wilde Tor-Show
Barcelona gewinnt Supercup bei Alaba-Comeback
11.01.2026

Wo geht die Reise hin?
Alaba soll in den Planungen von Trainer Xabi Alonso kaum noch eine Rolle spielen, da sein Vertrag im Sommer ausläuft und von Real auch nicht mehr verlängert werden soll. Zuletzt hatte sich Galatasaray Istanbul um Österreichs Titel-Hamster bemüht, aber auch ein Wechsel in die Wüste wurde immer wieder kolportiert.  

Porträt von krone Sport
krone Sport
