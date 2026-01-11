Vorteilswelt
Martinelli-Hattrick

FC Arsenal ohne Probleme in nächster FA-Cup-Runde

Fußball International
11.01.2026 17:32
Der FC Arsenal steht ohne Probleme in der vierten Runde des FA Cups.
Der FC Arsenal steht ohne Probleme in der vierten Runde des FA Cups.(Bild: AP/Kin Cheung)

Arsenal ist problemlos in die vierte Runde des englischen Fußball-FA-Cups vorgestoßen. Beim 4:1 gegen Zweitligist Portsmouth am Sonntag traf der Brasilianer Gabriel Martinelli dreimal für den Premier-League-Spitzenreiter. 

Der englische Zweitligist Portsmouth ärgerte den FC Arsenal zwar früh mit dem Führungstor, doch der Premier-League-Tabellenführer traf in Halbzeit eins gleich zweimal nach Eckbällen und dreht das Spiel. Kurz vor der Pause vergab Arsenal-Flügel Noni Madueke noch dazu einen Elfmeter. Der Brasilianer Gabriel Martinelli machte mit zwei Treffern in Halbzeit zwei seinen Hattrick komplett und verhalf den Londonern in die vierte Runde des FA Cups.

Schmid ohne Einsatz bei Portsmouth
Bei Portsmouth kam Stammtorhüter Nicolas Schmid im Unterschied zu den Ligaspielen nicht zum Einsatz. Der Oberösterreicher war im Sommer 2024 von Blau-Weiß Linz kommend an die englische Südküste gewechselt.

