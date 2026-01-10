Indonesien zieht Stecker bei Musks KI-Chatbot Grok

Das mehrheitlich muslimische Indonesien ist das erste Land, das Grok vollständig sperrt. Zuvor war die Nutzung des Tools anderswo auf zahlende Kunden beschränkt worden. EU-Vertreter sowie Aktivisten kritisierten die Entscheidung, die Nutzung von Grok auf zahlende Abonnenten zu begrenzen, jedoch scharf und erklärten, dass damit die Bedenken hinsichtlich sexueller Deepfake-Inhalte nicht ausgeräumt würden.