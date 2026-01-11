Grazer fertigen Capitals ab und sind am KAC dran

Das 1:1 durch Mario Huber (5.) war für die Salzburger beim Gastspiel in Südtirol zu wenig, nach zuletzt zwölf Siegen in Folge fuhren die „Bullen“ wieder als Verlierer vom Eis – zum dritten Mal im dritten Saisonmatch gegen Pustertal. Ein weiterer Erfolg hätte neuen Clubrekord für die Mozartstädter bedeutet. Für das Team aus Bruneck endete der Negativlauf nach vier Niederlagen en suite.