Bayern München gegen Wolfsburg ab 17.30 Uhr LIVE

Jubiläum für Kompany

Beim 5:0 am Dienstag glänzte vor allem der 17-jährige Lennart Karl. „Man wird am Sonntag sehen, dass wir alle heiß sind und es kaum erwarten können“, versprach Josip Stanisic. Trainer Vincent Kompany sah direkt wieder eine Mannschaft, die „richtig Bock hat“. Und das vor seinem 50. Ligaspiel auf der Bayern-Bank.