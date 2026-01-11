Bayern München gegen Wolfsburg ab 17.30 Uhr LIVE

16. Spieltag in der deutschen Bundesliga: Der FC Bayern München trifft auf den VfL Wolfsburg. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
13 Siege in 15 Spielen, keine Niederlage: Für den FC Bayern München mit ÖFB-Star Konrad Laimer ist vor dem Frühjahrsstart in der deutschen Fußball-Bundesliga alles angerichtet für den 35. Meistertitel. Die Münchner empfangen heute den VfL Wolfsburg.
So gut wie die Münchner stand nach 15 Runden noch kein Klub in der Ligageschichte da. Neuer Rekord sind auch die 55 geschossenen Tore, 19 davon von Harry Kane. Daneben gab es nur elf Gegentore. Dass Bayerns Torhunger nicht gestillt ist, zeigte auch der Auftritt im Test in Salzburg.
Jubiläum für Kompany
Beim 5:0 am Dienstag glänzte vor allem der 17-jährige Lennart Karl. „Man wird am Sonntag sehen, dass wir alle heiß sind und es kaum erwarten können“, versprach Josip Stanisic. Trainer Vincent Kompany sah direkt wieder eine Mannschaft, die „richtig Bock hat“. Und das vor seinem 50. Ligaspiel auf der Bayern-Bank.
