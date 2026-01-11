Köpfe an Touristenstrand zur Schau gestellt

Das zwischen Kolumbien und Peru – den beiden weltgrößten Produzenten von Kokain – gelegene Ecuador hat sich zu einem wichtigen Transitland für den Drogenhandel entwickelt. Der rechtsgerichtete Präsident Daniel Noboa hat in mehreren Provinzen den Notstand ausgerufen und Truppen zur Bekämpfung der Drogenbanden entsandt, bisher allerdings mit geringem Erfolg. Im Jahr 2025 lag die Mordrate bei 52 pro 100.000 Einwohner, wie Aktivisten zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität mitteilten.