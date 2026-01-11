Witwe: „Wir hatten Pfeifen, sie hatten Waffen“

Das Heimatschutzministerium – zu dem ICE gehört – sowie US-Präsident Donald Trump warfen Good vor, versucht zu haben, den Beamten zu überfahren, der wiederum aus Notwehr gehandelt habe. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, widersprach der Darstellung der Schüsse als Selbstverteidigung und verlangte eine transparente Untersuchung. Er forderte die Behörde ICE zudem auf, die Stadt zu verlassen. Auf Videos des Vorfalls ist der ICE-Beamte links neben dem Wagen zu sehen, der nach rechts abdreht – also von ihm weg –, als er schießt.