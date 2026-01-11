McTominay-Doppelpack rettete Napoli bei Inter

Ein Doppelpack von Scott McTominay (26., 81.) hat Italiens Fußball-Meister Napoli im Schlager der 20. Runde der Serie A am Sonntag ein 2:2 bei Leader Inter Mailand gerettet.
Der Schotte sorgte nach Toren von Federico Dimarco (9.) und einem Foulelfer durch Hakan Calhanoglu (73.) jeweils für den Ausgleich. Weil Milan davor bei Fiorentina mit 1:1 ebenfalls nur remisierte, liegt Inter weiter drei Punkte vor Milan bzw. vier vor Napoli.
Milan stolpert
Milan war in Florenz bereits am besten Wege in Richtung seiner zweiten Saisonniederlage. Doch Joker Christopher Nkunku wendete diese mit einem Tor in der 90. Minute ab, nachdem Pietro Comuzzo (66.) die abstiegsbedrohten Hausherren in Führung geköpfelt hatte. Kurz vor Schluss traf Fiorentina noch die Latte. Bereits gegen Genoa hatte Milan zuletzt beim 1:1 Zähler eingebüßt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.