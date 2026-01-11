McTominay-Doppelpack rettete Napoli bei Inter

Milan stolpert

Milan war in Florenz bereits am besten Wege in Richtung seiner zweiten Saisonniederlage. Doch Joker Christopher Nkunku wendete diese mit einem Tor in der 90. Minute ab, nachdem Pietro Comuzzo (66.) die abstiegsbedrohten Hausherren in Führung geköpfelt hatte. Kurz vor Schluss traf Fiorentina noch die Latte. Bereits gegen Genoa hatte Milan zuletzt beim 1:1 Zähler eingebüßt.