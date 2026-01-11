Vorteilswelt
Milan stolpert

McTominay-Doppelpack rettete Napoli bei Inter

Fußball International
11.01.2026 23:21
Scott McTominay
Scott McTominay(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Ein Doppelpack von Scott McTominay (26., 81.) hat Italiens Fußball-Meister Napoli im Schlager der 20. Runde der Serie A am Sonntag ein 2:2 bei Leader Inter Mailand gerettet. 

Der Schotte sorgte nach Toren von Federico Dimarco (9.) und einem Foulelfer durch Hakan Calhanoglu (73.) jeweils für den Ausgleich. Weil Milan davor bei Fiorentina mit 1:1 ebenfalls nur remisierte, liegt Inter weiter drei Punkte vor Milan bzw. vier vor Napoli.

Milan stolpert
Milan war in Florenz bereits am besten Wege in Richtung seiner zweiten Saisonniederlage. Doch Joker Christopher Nkunku wendete diese mit einem Tor in der 90. Minute ab, nachdem Pietro Comuzzo (66.) die abstiegsbedrohten Hausherren in Führung geköpfelt hatte. Kurz vor Schluss traf Fiorentina noch die Latte. Bereits gegen Genoa hatte Milan zuletzt beim 1:1 Zähler eingebüßt.

