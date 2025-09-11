Klarna tritt bei Chatbot-Einsatz auf die Bremse

Der schwedische Anbieter von Ratenzahlungen für Online-Käufe galt bisher als Vorreiter beim KI-Einsatz. So erledigt der Chatbot für den Kundenservice Firmenangaben zufolge die Arbeit von 700 Beschäftigten. Außerdem kündigte Klarna den Vertrag mit dem SAP-Rivalen Salesforce, um statt externer Unternehmenssoftware auf selbst entwickelte KI-Lösungen zu setzen. Im Zuge dieses Sparkurses strich das Unternehmen etwa ein Fünftel seiner zuvor 5800 Arbeitsplätze. Langfristig soll die Zahl der Mitarbeiter auf 2000 schrumpfen.