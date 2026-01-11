Brandalarm in Klagenfurter Innenstadt: Großeinsatz

Großeinsatz in der Kärntner Landeshauptstadt: In den Sonntagabendstunden wurden die Feuerwehren und die Polizei zu einem Brand in die Klagenfurter Innenstadt alarmiert.
„Im Bereich eines Daches ist der Brand ausgebrochen“, gibt die Polizei erste Infos bekannt. Im betroffenen Gebäude ist auch eine Wohneinheit zu finden. „Die Bewohner befinden sich aber in Sicherheit, es ist niemand gefährdet“, gibt Daniel Görtz von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bekannt. „Das Feuer ist direkt in der Dachkonstruktion ausgebrochen“, erklärt der Feuerwehrmann weiter. Das sei jedoch nichts Alltägliches. „Es kommt selten vor, dass in diesem Bereich Brand ausbricht.“
Der Einsatz läuft und wird wohl noch länger andauern. „Wir müssen den Dachstuhl öffnen, um zum Brandherd gelangen zu können – und das stellt eine Herausforderung dar“, so Görtz weiter.
Aufgrund des Dachstuhlbrandes kreist auch der Polizeihubschrauber über der Kärntner Landeshauptstadt. Was das Feuer ausgelöst hat, werden Brandermittler klären.
