Brandalarm in Klagenfurter Innenstadt: Großeinsatz

„Im Bereich eines Daches ist der Brand ausgebrochen“, gibt die Polizei erste Infos bekannt. Im betroffenen Gebäude ist auch eine Wohneinheit zu finden. „Die Bewohner befinden sich aber in Sicherheit, es ist niemand gefährdet“, gibt Daniel Görtz von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bekannt. „Das Feuer ist direkt in der Dachkonstruktion ausgebrochen“, erklärt der Feuerwehrmann weiter. Das sei jedoch nichts Alltägliches. „Es kommt selten vor, dass in diesem Bereich Brand ausbricht.“