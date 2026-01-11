So planen Bahati Venus & Marzio ihre Traumhochzeit

Im Herbst 2026 ist es so weit: Reality‑TV‑Star Bahati Venus und ihr Marzio geben sich in Turin das Jawort. Auf der Hochzeitsmesse in Wien holten sie sich Inspirationen – von Ringen bis zum Brautkleid. Wir waren mit dabei, als die beiden über Details feilschten – und eines steht für Marzio jedenfalls fest: Eine Hochzeit ohne Alkohol? Das spielt’s nicht!