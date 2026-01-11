Hohe Flammen schießen aus Firmengebäude in Wien

Barcelona gewinnt Supercup bei Alaba-Comeback
Ein Firmengebäude in der Wiener Donaustadt ist am Sonntagabend in Flammen gestanden. Ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr war im Einsatz – der Löscheinsatz bei dem Großbrand werde laut Einsatzkräften noch Stunden dauern.
Die Firma befindet sich laut ersten Informationen an der Kreuzung der Puchgasse mit der Maculangasse. Auf Bildern sind hohe Flammen zu sehen, die aus dem Gebäude schießen. Es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst.
Der Löscheinsatz war gegen 21 Uhr noch im Gange und wird aller Voraussicht nach noch mehrere Stunden dauern. Es dürfte keine Verletzten geben, weil sich am Wochenende keine Angestellten in dem Gebäude befunden haben. Die Ursache für das Feuer waren noch unklar.
