Stolz-Moment für Ex-Kicker von Red Bull Salzburgs

Ex-Teamkollege freute sich mit

Obwohl es in dieser Zeit nur zu elf Ballkontakten reichte und auch kein Torschuss dabei heraussprang, dürfte der Einsatz dem 22-Jährigen viel bedeutet haben. Denn nicht lange nach Schlusspfiff postete Ratkov gleich Bilder auf Instagram von seinem ersten Auftritt. „Erstes Spiel, erster Sieg. Stolz auf mein Debüt für Lazio“, schrieb der serbische Teamspieler auf Instagram nach dem 1:0-Erfolg.