Stolz-Moment für Ex-Kicker von Red Bull Salzburgs

Für die aufsehenerregende Summe von rund 13 Millionen Euro wechselte Petar Ratkov kürzlich von Red Bull Salzburg in die Serie A zu Lazio Rom. Am Sonntag feierte der Stürmer sein Debüt für den italienischen Traditionsklub und zeigte sich danach emotional.
Kaum ist er in Rom, spielt er bereits: Petar Ratkov. Der Stürmer wechselte jüngst von Red Bull Salzburg zu Lazio, Traditionsverein in der italienischen Serie A. Nach seinem seltsamen Ausfall gegenüber seinem neuen Spieler („Ich kenne ihn nicht“) setzte Trainer Maurizio Sarri gleich auf den Serben. Im Auswärtsspiel gegen Hellas Verona waren „Ralle“ – so nannte man ihn bei den Bullen – gleich 35 Spielminuten als „Joker“ vergönnt.
Ex-Teamkollege freute sich mit
Obwohl es in dieser Zeit nur zu elf Ballkontakten reichte und auch kein Torschuss dabei heraussprang, dürfte der Einsatz dem 22-Jährigen viel bedeutet haben. Denn nicht lange nach Schlusspfiff postete Ratkov gleich Bilder auf Instagram von seinem ersten Auftritt. „Erstes Spiel, erster Sieg. Stolz auf mein Debüt für Lazio“, schrieb der serbische Teamspieler auf Instagram nach dem 1:0-Erfolg.
Nicht nur der Kicker selbst freute sich über seine Premiere. Auch aktuelle, wie ehemalige Teamkollegen gratulierten. So kommentierte Oscar Gloukh drei Herz-Emojis als Ausdruck des Wohlwollens für seinen Kumpel. Beide verbrachten in Salzburg viel Zeit abseits des Platzes miteinander.
