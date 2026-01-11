Vorteilswelt
Nach Millionen-Wechsel

Stolz-Moment für Ex-Kicker von Red Bull Salzburgs

Salzburg
11.01.2026 23:21
Petar Ratkov feierte sein Debüt für Lazio Rom.
Petar Ratkov feierte sein Debüt für Lazio Rom.(Bild: EPA/Emanuele Pennacchio)

Für die aufsehenerregende Summe von rund 13 Millionen Euro wechselte Petar Ratkov kürzlich von Red Bull Salzburg in die Serie A zu Lazio Rom. Am Sonntag feierte der Stürmer sein Debüt für den italienischen Traditionsklub und zeigte sich danach emotional. 

0 Kommentare

Kaum ist er in Rom, spielt er bereits: Petar Ratkov. Der Stürmer wechselte jüngst von Red Bull Salzburg zu Lazio, Traditionsverein in der italienischen Serie A. Nach seinem seltsamen Ausfall gegenüber seinem neuen Spieler („Ich kenne ihn nicht“) setzte Trainer Maurizio Sarri gleich auf den Serben. Im Auswärtsspiel gegen Hellas Verona waren „Ralle“ – so nannte man ihn bei den Bullen – gleich 35 Spielminuten als „Joker“ vergönnt. 

Ex-Teamkollege freute sich mit
Obwohl es in dieser Zeit nur zu elf Ballkontakten reichte und auch kein Torschuss dabei heraussprang, dürfte der Einsatz dem 22-Jährigen viel bedeutet haben. Denn nicht lange nach Schlusspfiff postete Ratkov gleich Bilder auf Instagram von seinem ersten Auftritt. „Erstes Spiel, erster Sieg. Stolz auf mein Debüt für Lazio“, schrieb der serbische Teamspieler auf Instagram nach dem 1:0-Erfolg.

Dass sein enger Freund Petar Ratkov sein Debüt für Lazio gab, freute auch Oscar Gloukh.
Dass sein enger Freund Petar Ratkov sein Debüt für Lazio gab, freute auch Oscar Gloukh.(Bild: Screenshot Instagram)

Nicht nur der Kicker selbst freute sich über seine Premiere. Auch aktuelle, wie ehemalige Teamkollegen gratulierten. So kommentierte Oscar Gloukh drei Herz-Emojis als Ausdruck des Wohlwollens für seinen Kumpel. Beide verbrachten in Salzburg viel Zeit abseits des Platzes miteinander. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

