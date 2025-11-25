Vorteilswelt
GUTEN MORGEN

Bangt Babler? | Nach innen glänzen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Eva Manhart)

Bangt Babler? Mehr als ein Vierteljahr noch bis zum nächsten SPÖ-Bundesparteitag – aber die Nervosität in den roten Reihen scheint zu steigen, fast könnte man glauben, Parteichef Andreas Babler bange um sein Leiberl … In der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße wird jedenfalls schon intensiv an der Vorbereitung des Parteitages am 7. März gearbeitet. So fragt man dort quer durch das Land, wer zu diesem Parteitag delegiert wird, um dort über die SPÖ-Führung schließlich abzustimmen. In der Zentrale wird das als seit Jahren eingespielter Ablauf dargestellt. In vielen Parteigliederungen, vielen Sektionen wundert man sich dennoch über die frühe und intensive Vorbereitung. Besonders auch über die Ankündigung einer Tour von Parteichef Babler, die für den Februar geplant ist. Dabei will der Spitzenkandidat möglichst viele Delegierte vorab treffen. Während das in der Parteizentrale als „zum politischen Alltag gehörend“ eingestuft wird, wird von manchen Betroffenen eine „gezielte Indoktrinierung“ gewittert.

Nach innen glänzen. Bemerkenswert, wie man die Babler-Toru durchs Land getauft hat: „Glänzen nach innen“. Wen wundert's, wenn dieser Titel manchen Spott provoziert. So stichelt ein hoher roter Landes-Funktionär gegenüber der „Krone“: „Bevor Babler nach innen glänzt, muss er einmal nach außen glänzen. Die Umfragen sind vernichtend. Babler hat Angst vor einem Gegenkandidaten und einem miesen Ergebnis.“ Die Gerüchteküche innerhalb der SPÖ brodelt jedenfalls. Viele hoffen auf einen Parteichef-Gegenkandidaten, nur getraut sich längst noch keiner, sich zu positionieren. Gut möglich, dass Babler letzten Endes auf dem Parteitag im März alleine „glänzt“.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
