SPÖ: „Österreich bei Schutz von Frauen schwach“

„Sexuellen Handlungen muss klar zugestimmt werden“

In einigen Ländern, wie etwa Schweden, Norwegen oder Spanien gab es in der Vergangenheit bereits einen Wechsel hin zum „Konsensprinzip“. Das heißt: Es wird vor Gericht geprüft, ob das Opfer einer sexuellen Handlung zugestimmt hat – verbal oder nonverbal. Bislang galt im Strafgesetz das Prinzip „Nein heißt Nein“. Das Opfer musste also beweisen, dass es „Nein“ gesagt, oder klar gezeigt hat, dass es mit dem Sex nicht einverstanden war.