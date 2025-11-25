Babler will vor Parteitag die Delegierten sprechen

„Babler glänzt nicht einmal nach außen“

Mehreren Bundesländern stößt es jedoch sauer auf, dass Babler hier gezielt den direkten Kontakt zu den in Summe mehr als 600 Delegierten sucht, um „diese in seinem Sinn zu beeinflussen“, wie Genossen schriftlich zu bedenken geben. Ein hoher Funktionär eines Flächenbundeslandes sagt zur Krone: „Bevor Babler nach innen glänzt, muss er zuerst einmal nach außen glänzen. Die Umfragewerte von ihm und der Bundespartei sind einfach vernichtend.“ Und weiter: „Babler ist nervös und hat Angst vor einem schlechten Ergebnis und einem möglichen Gegenkandidaten. Die Delegierten wissen aber auch ohne Indoktrinierung, was am 7. März zu tun ist.“