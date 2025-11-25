Vorteilswelt
Seit Sonntag abgängig

Vermissten-Krimi um junge Grazerin Stefanie P.

Steiermark
25.11.2025 19:14
Die 32-Jährige ist nach einer Weihnachtsfeier spurlos verschwunden.
Die 32-Jährige ist nach einer Weihnachtsfeier spurlos verschwunden.(Bild: Christian Jauschowetz, Österreich findet Euchhon)

Seit Sonntagfrüh ist die 32-jährige Stefanie P. spurlos verschwunden. Die Influencerin wurde nach einer Weihnachtsfeier nicht mehr gesehen.

0 Kommentare

Auf den sozialen Medien wurde die Vermisstenanzeige hundertfach geteilt: Viele Freunde und Bekannte machen sich große Sorgen um Stefanie P. Die 32-jährige Grazerin ist seit Sonntagfrüh spurlos verschwunden.

Nach einer Weihnachtsfeier teilte sie sich mit einer Freundin das Taxi, bei ihrer Wohnung im Bezirk Geidorf stieg sie dann aus – und meldete sich noch per WhatsApp-Nachricht bei der Freundin, dass sie gut angekommen sei.

Influencerin erschien nicht zu Fotoshooting
Seitdem ist die junge Frau, die sich als Visagistin und Influencerin einen Namen gemacht hat, wie vom Erdboden verschluckt. Auch zu einem Fotoshooting in einem Innenstadtlokal tauchte sie am frühen Nachmittag nicht auf.

Die Suche der Polizei nach ihr läuft auf Hochtouren – das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Laut „Krone“-Infos wurde das Handy der Grazerin im Bezirk Eggenberg in einem Gebüsch gefunden.

