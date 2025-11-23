„Frustrierend!“ McLaren erklärt Disqualifikation

Frust pur bei McLaren! Lando Norris und Oscar Piastri sind beim Grand Prix in Las Vegas nachträglich disqualifiziert worden. Teamchef Andrea Stella erklärt, wie es dazu kommen konnte ...
Der Italiener erklärte den erhöhten Abrieb – an beiden Boliden waren die Bodenplatten dünner als die erforderlichen neun Millimeter – mit einem unerwarteten „Porpoising“ (dt. Springen) der Boliden auf dem Stadtkurs. Stelle zeigte sich deshalb „extrem enttäuscht“ und entschuldigte sich bei seinen Fahrern.
„Wir entschuldigen uns bei Lando und Oscar für den heutigen Punkteverlust, zu einem kritischen Zeitpunkt im Kampf um die Weltmeisterschaft, nachdem beide ein gutes Wochenende gezeigt haben“, sagte Stella.
„Es ist frustrierend“
„Es ist frustrierend, so viele Punkte zu verlieren“, wurde Norris in einem McLaren-Statement lange nach Mitternacht zitiert. „Als Team versuchen wir immer, die bestmögliche Leistung herauszuholen. Das haben wir heute eindeutig nicht geschafft.“ Auch Piastri war enttäuscht, das Wochenende punktlos beendet zu haben. „Angesichts der geringen Leistungsunterschiede suchen wir immer nach Möglichkeiten, unsere Performance zu verbessern. Das haben wir dieses Mal nicht richtig hinbekommen“, ergänzte der Australier
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.