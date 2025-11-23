„Frustrierend!“ McLaren erklärt Disqualifikation

„Es ist frustrierend“

„Es ist frustrierend, so viele Punkte zu verlieren“, wurde Norris in einem McLaren-Statement lange nach Mitternacht zitiert. „Als Team versuchen wir immer, die bestmögliche Leistung herauszuholen. Das haben wir heute eindeutig nicht geschafft.“ Auch Piastri war enttäuscht, das Wochenende punktlos beendet zu haben. „Angesichts der geringen Leistungsunterschiede suchen wir immer nach Möglichkeiten, unsere Performance zu verbessern. Das haben wir dieses Mal nicht richtig hinbekommen“, ergänzte der Australier