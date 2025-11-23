Vorteilswelt
WM-Kampf wieder offen

„Frustrierend!“ McLaren erklärt Disqualifikation

Formel 1
23.11.2025 13:03
Andrea Stella
Andrea Stella(Bild: AFP/CLIVE ROSE)

Frust pur bei McLaren! Lando Norris und Oscar Piastri sind beim Grand Prix in Las Vegas nachträglich disqualifiziert worden. Teamchef Andrea Stella erklärt, wie es dazu kommen konnte ...

0 Kommentare

Der Italiener erklärte den erhöhten Abrieb – an beiden Boliden waren die Bodenplatten dünner als die erforderlichen neun Millimeter – mit einem unerwarteten „Porpoising“ (dt. Springen) der Boliden auf dem Stadtkurs. Stelle zeigte sich deshalb „extrem enttäuscht“ und entschuldigte sich bei seinen Fahrern.

(Bild: AFP/JEAN CARNIEL)

„Wir entschuldigen uns bei Lando und Oscar für den heutigen Punkteverlust, zu einem kritischen Zeitpunkt im Kampf um die Weltmeisterschaft, nachdem beide ein gutes Wochenende gezeigt haben“, sagte Stella.

Max Verstappen siegt in Las Vegas!
WM-Kampf wieder offen
McLaren disqualifiziert! Verstappen siegt in Vegas
23.11.2025
Wende im Titelkampf
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
23.11.2025

„Es ist frustrierend“
„Es ist frustrierend, so viele Punkte zu verlieren“, wurde Norris in einem McLaren-Statement lange nach Mitternacht zitiert. „Als Team versuchen wir immer, die bestmögliche Leistung herauszuholen. Das haben wir heute eindeutig nicht geschafft.“ Auch Piastri war enttäuscht, das Wochenende punktlos beendet zu haben. „Angesichts der geringen Leistungsunterschiede suchen wir immer nach Möglichkeiten, unsere Performance zu verbessern. Das haben wir dieses Mal nicht richtig hinbekommen“, ergänzte der Australier

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
McLaren
Disqualifikation
Kommentare

