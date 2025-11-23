Raubein Hohenberger drückte VSV seinen Stempel auf

Zwei Jahre lang zählte der VSV zu den fairsten Teams der Liga, kassierte stets die wenigsten Strafen. Heuer hat sich dieses Blatt aber gewendet, ist man mit 195 Strafminuten nach Salzburg (245) und Wien (216) die Mannschaft mit den meisten. Dazu zählen auch zwei „Spieldauerdisziplinar“-Sanktionen à 20 Minuten.