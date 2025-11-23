Raubein Hohenberger drückte VSV seinen Stempel auf

Der VSV langt unter Sportboss Herbert Hohenberger wieder zu. Auch Trainer Tray Tuomie sieht heuer gerne mehr Härte – wenn diese gerechtfertigt ist. Die Neuzugänge tragen einen beträchtlichen Teil zu den vielen Strafminuten bei. Am Sonntag wartet lange Busfahrt nach Fehervar.
Zwei Jahre lang zählte der VSV zu den fairsten Teams der Liga, kassierte stets die wenigsten Strafen. Heuer hat sich dieses Blatt aber gewendet, ist man mit 195 Strafminuten nach Salzburg (245) und Wien (216) die Mannschaft mit den meisten. Dazu zählen auch zwei „Spieldauerdisziplinar“-Sanktionen à 20 Minuten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.