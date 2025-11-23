„Eine starke EU muss mit einer Stimme sprechen“

„Wollen wir Spielball der Weltgeschichte sein?“

Trumps Eingreifen im Ukraine-Konflikt setzt auch die EU unter Druck. Für Meinl-Reisinger ein „Schicksalsmoment für die Ukraine und die EU“, eine „Zeitenwende“. Nur zögerlich aber sei diese in der Lage, auf diese „neue geopolitische Situation“ zu regieren. Fakt sei: „Will man ein Spielball der Weltgeschichte sein?“ Eine gestärkte Europäische Union“ sei die Antwort.