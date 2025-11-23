„Eine starke EU muss mit einer Stimme sprechen“

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) über die Rolle der Europäischen Union im Ukraine-Krieg, die neue geopolitische Lage, den 28-Punkte-„Friedensplan“ aus den USA und wer die Interessen der EU in Genf bestmöglich vertreten könnte.
Die Kriege im Nahen Osten haben die Welt verunsichert. Warum ist die EU nicht mehr der stabile Anker, gerät diese durch US-Präsident Donald Trumps Interventionen durchs Hintertreffen?
„Wollen wir Spielball der Weltgeschichte sein?“
Trumps Eingreifen im Ukraine-Konflikt setzt auch die EU unter Druck. Für Meinl-Reisinger ein „Schicksalsmoment für die Ukraine und die EU“, eine „Zeitenwende“. Nur zögerlich aber sei diese in der Lage, auf diese „neue geopolitische Situation“ zu regieren. Fakt sei: „Will man ein Spielball der Weltgeschichte sein?“ Eine gestärkte Europäische Union“ sei die Antwort.
„Einfach nur grotesk“
Den 28-Punkte-Plan kommentierte die Außenministerin folgendermaßen: Jede Bemühung für den Frieden sei zu begrüßen. Dass die USA als NATO-Mitglied darin aber als Vermittlerin zwischen Russland und der NATO auftreten, ist für Meinl-Reisinger aber einfach nur „grotesk“. Die EU solle daher einen eigenen Friedensplan vorlegen.
Als möglichen Delegationsleiter in Genf schlug sie am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ den finnischen Präsident Alexander Stubb vor. Einmal mehr forderte sie das Ende der Einstimmigkeit in der EU-Außenpolitik.
Finnlands Präsident „Top-Verhandler“
Stubb habe einen guten Draht zu US-Präsident Donald Trump, Finnland grenze an Russland und habe mit der Abkehr von der Neutralität und dem NATO-Beitritt wegen der durch Russlands Kriegs geänderten Lage in Europa eine Kehrtwende vollzogen, argumentierte die Außenministerin für den 57-jährigen Präsidenten als Top-EU-Verhandler.
Prinzipiell müsse „die EU ein Akteur in der neuen geopolitischen Lage sein, nicht nur Beobachter“, so die NEOS-Chefin, die sich mehr Initiative wünscht. „Europa muss sich auf die Hinterfüße stellen“, also etwa auf die „Wettbewerbsfähigkeit schauen und Handelsverträge abschließen“.
Es gehe darum, die „Rolle Europas neu zu definieren“. Außerdem sind „militärische Stärke“ und Verteidigung nötig. Vor allem müsse Europa als „Zahlmeister“ „strategiefähig“ sein – das gelinge nur, wenn die EU „mit einer Stimme“ spreche. Aber auch Österreich müsse in dieser Hinsicht entschlossener auftreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.