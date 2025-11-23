Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Strategien nötig

„Eine starke EU muss mit einer Stimme sprechen“

Innenpolitik
23.11.2025 12:54
Breate Meinl-Reisinger betonte, dass Österreich als EU-Mitglied politisch „nicht neutral“ sei, ...
Breate Meinl-Reisinger betonte, dass Österreich als EU-Mitglied politisch „nicht neutral“ sei, was den Ukraine-Krieg betrifft. Österreich leiste daher auch einen Beitrag zur Konfliktbewältigung.(Bild: APA/MICHAEL GRUBER)

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) über die Rolle der Europäischen Union im Ukraine-Krieg, die neue geopolitische Lage, den 28-Punkte-„Friedensplan“ aus den USA und wer die Interessen der EU in Genf bestmöglich vertreten könnte.

0 Kommentare

Die Kriege im Nahen Osten haben die Welt verunsichert. Warum ist die EU nicht mehr der stabile Anker, gerät diese durch US-Präsident Donald Trumps Interventionen durchs Hintertreffen?

„Wollen wir Spielball der Weltgeschichte sein?“
Trumps Eingreifen im Ukraine-Konflikt setzt auch die EU unter Druck. Für Meinl-Reisinger ein „Schicksalsmoment für die Ukraine und die EU“, eine „Zeitenwende“. Nur zögerlich aber sei diese in der Lage, auf diese „neue geopolitische Situation“ zu regieren. Fakt sei: „Will man ein Spielball der Weltgeschichte sein?“ Eine gestärkte Europäische Union“ sei die Antwort.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump mit Präsident Wolodymyr Selenskyj
Treffen in der Schweiz
Ukraine und USA wollen über Trumps Plan verhandeln
22.11.2025

„Einfach nur grotesk“
Den 28-Punkte-Plan kommentierte die Außenministerin folgendermaßen: Jede Bemühung für den Frieden sei zu begrüßen. Dass die USA als NATO-Mitglied darin aber als Vermittlerin zwischen Russland und der NATO auftreten, ist für Meinl-Reisinger aber einfach nur „grotesk“. Die EU solle daher einen eigenen Friedensplan vorlegen.

War es klug, den Außenministerposten anzunehmen, da Meinl-Reisinger auch Parteichefin, so eine ...
War es klug, den Außenministerposten anzunehmen, da Meinl-Reisinger auch Parteichefin, so eine Zwischenfrage. Für die NEOS-Chefin, die auch Mutter ist, „ein Balanceakt“. Sie „habe ein super Team“, alle seien jederzeit erreichbar, „das geht sich schon irgendwie aus“.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Als möglichen Delegationsleiter in Genf schlug sie am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ den finnischen Präsident Alexander Stubb vor. Einmal mehr forderte sie das Ende der Einstimmigkeit in der EU-Außenpolitik.

Finnlands Präsident „Top-Verhandler“
Stubb habe einen guten Draht zu US-Präsident Donald Trump, Finnland grenze an Russland und habe mit der Abkehr von der Neutralität und dem NATO-Beitritt wegen der durch Russlands Kriegs geänderten Lage in Europa eine Kehrtwende vollzogen, argumentierte die Außenministerin für den 57-jährigen Präsidenten als Top-EU-Verhandler. 

Alexander Stubb
Alexander Stubb(Bild: APA/AFP/Lehtikuva/Emmi Korhonen)

Prinzipiell müsse „die EU ein Akteur in der neuen geopolitischen Lage sein, nicht nur Beobachter“, so die NEOS-Chefin, die sich mehr Initiative wünscht. „Europa muss sich auf die Hinterfüße stellen“, also etwa auf die „Wettbewerbsfähigkeit schauen und Handelsverträge abschließen“.

Es gehe darum, die „Rolle Europas neu zu definieren“. Außerdem sind „militärische Stärke“ und Verteidigung nötig. Vor allem müsse Europa als „Zahlmeister“ „strategiefähig“ sein – das gelinge nur, wenn die EU „mit einer Stimme“ spreche. Aber auch Österreich müsse in dieser Hinsicht entschlossener auftreten.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
179.719 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
132.975 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
121.166 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Innenpolitik
Neue Strategien nötig
„Eine starke EU muss mit einer Stimme sprechen“
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Gespräch:
Bundespräsident: Pröll verrät, ob er kandidiert
Nach Mahrer-Abgang
Suche nach fixem Nachfolger könnte länger dauern
Minus 49 Prozent
2025 wurden bereits 14.325 Asylanträge gestellt
Krone Plus Logo
Fürstliches Gehalt
Diese Phantom-Stadträtin kostet uns 158.000 Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf