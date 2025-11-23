Unseren Talenten gehört mehr Vertrauen geschenkt

Wenn man Teil einer Mannschaft ist, die bei einer Unter-17-WM unter den letzten vier steht, sollte man auch das Potenzial haben, in der österreichischen Bundesliga eine Chance zu bekommen. Den heimischen Talenten gehört mehr Vertrauen und Geduld geschenkt. Nach dem Motto „behutsam heranführen, aufbauen, und Fehler verzeihen“. So wie es bei vielen Legionären gemacht wird. Die bekommen auch etliche Chancen, sich zu beweisen, um nicht gleich als Fehlkauf abgestempelt zu werden.