„Himmlisches Geschenk“

Singender Pfarrer Brei überraschte den Papst

Burgenland
23.11.2025 10:40
Ein besonderes Geschenk: Papst Leo XIV. freute sich über die CD des singenden Pfarrers Franz ...
Ein besonderes Geschenk: Papst Leo XIV. freute sich über die CD des singenden Pfarrers Franz Brei.(Bild: Christian Schulter)

Ein himmlisches Vergnügen hatten Leo XIV. und Kanonikus Franz Brei im Vatikan in Rom – den apostolischen Segen für die Stadtpfarre Jennersdorf nahm der Priester nach Hause ins Burgenland mit.

Fünf Pilger aus Jennersdorf hat Kanonikus Franz Brei zu einer außergewöhnlichen Wallfahrt am Ende des heiligen Jahres 2025, des Jahres der Hoffnung, nach Rom begleitet. Im Gepäck hatte der singende Pfarrer seine frisch gepresste CD „Ein Dankeschön an dich“ zum 25-Jahre-Priesterjubiläum. Unter „14 wunderschönen neuen Lebensliedern“ sind Titeln wie „Jeder kann wie Mutter Teresa sein“, „Auf dem Jakobsweg“, „In Gottes Namen“ und „Tankstelle für die Seele“.

„Himmlisches“ Geschenk
Noch bevor der Geistliche sein brandaktuelles, klangvolles Meisterwerk der Öffentlichkeit präsentiert hat, überraschte er mit seiner „Musik der Herzen“ Papst Leo XIV. höchstpersönlich. „Eure Heiligkeit“ war sehr angetan und zeigte sich von dieser Gabe der ganz besonderen Art sichtlich begeistert. „Himmlisch!“ Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche bedankte sich herzlich bei Franz Brei. Im Vatikan erteilte der Pontifex maximus dem Kanonikus und der Stadtpfarre Jennersdorf den apostolischen Segen.

Präsentation zum Jubiläum
Der singende Pfarrer ist bereits zurück in der Heimat. Offiziell stellt er seine neue CD in der Gernot-Arena in Jennersdorf am 8. Dezember gegen 15 Uhr vor. Genau an diesem Tag vor 25 Jahren war Franz Brei in der Kirche zum heiligen Martin im Fürstentum Liechtenstein zum Priester geweiht worden. Dieses ehrwürdige Ereignis wird mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Jennersdorf und einer Festpredigt von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics gefeiert. Danach erfolgt die Segnung des Mutter-Teresa-Denkmals samt Agape auf dem Mutter-Teresa-Platz. Der Jubilar: „Ich freue mich sehr darauf.“

Burgenland
