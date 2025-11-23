Singender Pfarrer Brei überraschte den Papst

Präsentation zum Jubiläum

Der singende Pfarrer ist bereits zurück in der Heimat. Offiziell stellt er seine neue CD in der Gernot-Arena in Jennersdorf am 8. Dezember gegen 15 Uhr vor. Genau an diesem Tag vor 25 Jahren war Franz Brei in der Kirche zum heiligen Martin im Fürstentum Liechtenstein zum Priester geweiht worden. Dieses ehrwürdige Ereignis wird mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Jennersdorf und einer Festpredigt von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics gefeiert. Danach erfolgt die Segnung des Mutter-Teresa-Denkmals samt Agape auf dem Mutter-Teresa-Platz. Der Jubilar: „Ich freue mich sehr darauf.“