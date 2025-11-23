Lebensretter mit einem Wunsch: sich zu bedanken

Inzwischen hat es dank des Berichts zur Freude aller Beteiligten geklappt, dass sich Philipp und Zoltan beim dritten Drittel ihres Lebensretter-Trios bedanken konnten. Die beiden Kellner haben damit aber bewiesen, dass die Lebensrettung mehr als ein glücklicher Zufall war und sie würdige „Wiener der Woche“ sind: Wer nach solchen Momenten lieber selbst Danke sagen will als auf Dank zu warten, auf den kann man sich jederzeit getrost verlassen.