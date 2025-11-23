Lebensretter mit einem Wunsch: sich zu bedanken

Zwei Wiener Kellner retteten im Döblinger „Gasthaus Zum Renner“ einem weiblichen Gast in einer dramatischen Aktion das Leben – und dachten auch danach nur an andere statt an sich selbst.
Der Geistesgegenwart und Tatkraft zweier Kellner im Döblinger „Gasthaus Zum Renner“ verdankt eine Frau ihr Leben – die „Krone“ hat berichtet. Sie drohte an einem verschluckten Bissen zu ersticken und wurde gerettet, weil Kellner Zoltan nach der Alarmierung durch seinen Kollegen Philipp den Heimlich-Griff – ein Ruck, der Fremdkörper aus den Atemwegen treibt – korrekt anwendete.
Die Suche nach der unbekannten Blonden
Als der Schreck einen Tag später verblasst war, beschäftigte die beiden vor allem eines: Bei der Lebensrettung hatte ihnen auch ein weiblicher Gast assistiert. Die Spuren der blonden Frau verloren sich jedoch in der Aufregung des Blaulichteinsatzes. Über die „Krone“ ließen sie ausrichten, dass sie sich gern bei ihr bedanken würden.
Inzwischen hat es dank des Berichts zur Freude aller Beteiligten geklappt, dass sich Philipp und Zoltan beim dritten Drittel ihres Lebensretter-Trios bedanken konnten. Die beiden Kellner haben damit aber bewiesen, dass die Lebensrettung mehr als ein glücklicher Zufall war und sie würdige „Wiener der Woche“ sind: Wer nach solchen Momenten lieber selbst Danke sagen will als auf Dank zu warten, auf den kann man sich jederzeit getrost verlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.