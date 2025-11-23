LIVE: Chaotische Startphase, Verstappen in Führung

Wer gewinnt den Großen Preis von Las Vegas? Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
In einem turbulenten Regen-Qualifying für den Großen Preis von Las Vegas hat sich WM-Spitzenreiter Lando Norris vor Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Pole Position gesichert. Der McLaren-Pilot holte sich am Freitag (Ortszeit) den ersten Startplatz mit einem Vorsprung von 0,323 Sek. auf den Red-Bull-Star. Dritter wurde überraschend Williams-Pilot Carlos Sainz. Das Rennen am Sonntag (5.00 Uhr MEZ) wird wohl bei trockenen Bedingungen stattfinden.
Der Zwischenstand:
In der WM-Wertung führt Norris drei Rennwochenenden vor Saisonende 24 Punkte vor Piastri. Verstappen hat einen Rückstand von 49 Zählern auf den WM-Leader und muss deshalb auf Schützenhilfe hoffen, um noch seinen fünften Titel in Serie feiern zu können. Sollte Norris am Strip neun Punkte mehr holen als der Niederländer, wäre der Vierfach-Champion entthront. Insgesamt 83 Punkte gibt es in Las Vegas, beim Sprint-Wochenende in Katar sowie beim Finale in Abu Dhabi maximal noch zu ergattern.
