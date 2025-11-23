LIVE: Chaotische Startphase, Verstappen in Führung

In der WM-Wertung führt Norris drei Rennwochenenden vor Saisonende 24 Punkte vor Piastri. Verstappen hat einen Rückstand von 49 Zählern auf den WM-Leader und muss deshalb auf Schützenhilfe hoffen, um noch seinen fünften Titel in Serie feiern zu können. Sollte Norris am Strip neun Punkte mehr holen als der Niederländer, wäre der Vierfach-Champion entthront. Insgesamt 83 Punkte gibt es in Las Vegas, beim Sprint-Wochenende in Katar sowie beim Finale in Abu Dhabi maximal noch zu ergattern.