Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rosarote Überraschung!

Bill Kaulitz kletterte bei Krimidinner aus Torte

Adabei
23.11.2025 10:52
Bill Kaulitz sorgte beim ORF-Krimidinner für eine rosarote Überraschung!
Bill Kaulitz sorgte beim ORF-Krimidinner für eine rosarote Überraschung!(Bild: ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Willi Weber)

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz hat bei dem auch auf ORF 2 ausgestrahlten ARD-Fernseh-Event „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ mit einer besonderen Einlage für Stimmung gesorgt: Der 36-jährige Sänger kletterte bei der Livesendung aus einer pinkfarbenen Torte – bewaffnet mit einer Konfettikanone. 

0 Kommentare

Kaulitz war in einer Doppelrolle unterwegs: Er spielte den Partyplaner Angel und unterstützte zugleich das beliebte „Tatort“-Gespann Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Spielleiter.

Wer ist der Mörder?
Die Zuseher sollten sich an dem Abend als Kriminalisten versuchen und einen Mord aufklären. Im prachtvollen Ambiente eines Schlosses versammelten sich Familie und enge Freunde eines bedeutenden Brettspiel-Unternehmers zu dessen 70. Geburtstag.

Doch noch bevor er seine Nachfolge verkünden und das rauschende Fest beginnen kann, geschieht ein Mord.

Bill Kaulitz und Jan Josef Liefers unterhielten das ORF-Publikum beim tödlichen Krimidinner.
Bill Kaulitz und Jan Josef Liefers unterhielten das ORF-Publikum beim tödlichen Krimidinner.(Bild: ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Willi Weber)

Jede Figur hatte Geheimnisse, eigene Motive und offene Rechnungen – doch die Zuseher konnten nicht verwirrt werden und rieten am Ende richtig.

Krimispaß mit Starbesetzung
Neben Kaulitz war das Krimi-Dinner mit anderen TV-Stars besetzt. Mit dabei waren auch Uwe Ochsenknecht, Annette Frier und Max Giermann. Durch den Abend führte Jessy Wellmer – und Bill Kaulitz brachte Schwung in die triste Geburtstagsrunde.

Axel Prahl machte sich in bester „Tatort“-Manier auf die Suche nach dem Mörder.
Axel Prahl machte sich in bester „Tatort“-Manier auf die Suche nach dem Mörder.(Bild: ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Willi Weber)

Der Sänger kümmerte sich um die Geschenke, die Luftballons und auch um die Drinks. „Wir saufen uns doch jetzt ein bisschen die Sorgen weg, oder?“, sagte Kaulitz beim Anrühren. Sich selbst machte er einen Manhattan, dann stieß er an.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Miss-Universe-Wahl
Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus
Message Macht Medien
Silvia Schneider: Mischt sie bald die Politik auf?
Prinzessin Kate beobachtet die Zeremonie gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Balkon des ...
Stille am Cenotaph
König Charles ehrt Gefallene – Kate tief bewegt
Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.
Strand statt Palast
Prinz William baggert barfuß an der Copacabana
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
179.262 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
131.130 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
118.234 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Adabei
Rosarote Überraschung!
Bill Kaulitz kletterte bei Krimidinner aus Torte
Krone Plus Logo
Staunen über Jenner
Wie kann man mit 70 so jung aussehen?
Krone Plus Logo
„Bergdoktor“ Hans Sigl
„Ich beantworte eure Fragen! Her damit!“
Paul Costelloe
Stylist von Lady Diana mit 80 Jahren gestorben
Tour, Liebe & 80er
Mutmacher Bukowski voll im Leben und krebsfrei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf