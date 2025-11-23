Bill Kaulitz kletterte bei Krimidinner aus Torte

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz hat bei dem auch auf ORF 2 ausgestrahlten ARD-Fernseh-Event „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ mit einer besonderen Einlage für Stimmung gesorgt: Der 36-jährige Sänger kletterte bei der Livesendung aus einer pinkfarbenen Torte – bewaffnet mit einer Konfettikanone.
Kaulitz war in einer Doppelrolle unterwegs: Er spielte den Partyplaner Angel und unterstützte zugleich das beliebte „Tatort“-Gespann Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Spielleiter.
Wer ist der Mörder?
Die Zuseher sollten sich an dem Abend als Kriminalisten versuchen und einen Mord aufklären. Im prachtvollen Ambiente eines Schlosses versammelten sich Familie und enge Freunde eines bedeutenden Brettspiel-Unternehmers zu dessen 70. Geburtstag.
Doch noch bevor er seine Nachfolge verkünden und das rauschende Fest beginnen kann, geschieht ein Mord.
Jede Figur hatte Geheimnisse, eigene Motive und offene Rechnungen – doch die Zuseher konnten nicht verwirrt werden und rieten am Ende richtig.
Krimispaß mit Starbesetzung
Neben Kaulitz war das Krimi-Dinner mit anderen TV-Stars besetzt. Mit dabei waren auch Uwe Ochsenknecht, Annette Frier und Max Giermann. Durch den Abend führte Jessy Wellmer – und Bill Kaulitz brachte Schwung in die triste Geburtstagsrunde.
Der Sänger kümmerte sich um die Geschenke, die Luftballons und auch um die Drinks. „Wir saufen uns doch jetzt ein bisschen die Sorgen weg, oder?“, sagte Kaulitz beim Anrühren. Sich selbst machte er einen Manhattan, dann stieß er an.
