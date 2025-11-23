Vorteilswelt
Im „Krone“-Gespräch:

Bundespräsident: Pröll verrät, ob er kandidiert

Niederösterreich
23.11.2025 12:00
Im Gespräch mit der „Krone“ bekunden Pernkopf und Pröll Ideen zum Leben am Land.
Im Gespräch mit der „Krone“ bekunden Pernkopf und Pröll Ideen zum Leben am Land.(Bild: Imre Antal)

Im Gespräch mit der „Krone“ ziehen Landeshauptmann außer Dienst Erwin Pröll und Landesvize Stephan Pernkopf Bilanz über das 40-jährige Bestehen der Dorf- und Stadterneuerung in Niederösterreich und liefern Vorschläge zur Ortskernbelebung und das künftige Leben am Land. Und: Pröll gewährt Einblicke in seine eigene politische Zukunftsplanung.

0 Kommentare

Es ist ein Mittwochvormittag in der beschaulichen 581-Seelen-Gemeinde Artstetten im Bezirk Melk. Im Vereinsheim der Gemeinde brennt schon Licht. Ungewöhnlich ist das aber nicht. Denn im alten, aber neu hergerichteten Bauernhaus ist immer etwas los. Etwas ungewöhnlich waren aber an diesem Mittwoch zumindest die Gäste. Erwin Pröll, Landeshauptmann außer Dienst, und Landesvize Stephan Pernkopf luden die „Krone“ zum Gespräch anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums von Erwin Prölls Initiative Dorf- und Stadterneuerung.

„Es gibt keinen besseren Ort für das Interview. Hier wird Gemeinschaft gelebt“, betonen die beiden Politiker. Und hier wurde durch den ehrenamtlichen Arbeitseinsatz vieler Helfer eben auch das Haus der Gemeinde renoviert, um es für Vereine nutzbar zu machen. Und genau darum geht es laut Pröll und Pernkopf auch in Zukunft. 

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
