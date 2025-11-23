Bundespräsident: Pröll verrät, ob er kandidiert

Es ist ein Mittwochvormittag in der beschaulichen 581-Seelen-Gemeinde Artstetten im Bezirk Melk. Im Vereinsheim der Gemeinde brennt schon Licht. Ungewöhnlich ist das aber nicht. Denn im alten, aber neu hergerichteten Bauernhaus ist immer etwas los. Etwas ungewöhnlich waren aber an diesem Mittwoch zumindest die Gäste. Erwin Pröll, Landeshauptmann außer Dienst, und Landesvize Stephan Pernkopf luden die „Krone“ zum Gespräch anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums von Erwin Prölls Initiative Dorf- und Stadterneuerung.