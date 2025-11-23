Fünfstellige Beute mitten auf der Mahü geklaut

Zwei Verdächtige sollen auf der Mariahilfer Straße in Wien Ende Juli einer Person kurz nach einer Bankabhebung eine hohe fünfstellige Summe aus der Tasche gestohlen haben. Die Polizei zeigt nun Bilder der mutmaßlichen Täter und bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Eine hohe Geldsumme bei sich zu tragen, geht oftmals mit einem mulmigen Gefühl einher. Ähnlich erging es einem Opfer bereits am 23. Juli auf der stark frequentierten Mariahilfer Straße, als ein Räuber-Duo den günstigen Moment um die Mittagszeit nutzte und zuschlug.
Männlicher Tatverdächtiger wird gesucht
Das Duo soll den fünfstelligen Betrag aus der Tasche gestohlen haben und ergriff danach die Flucht. Die Polizei sicherte Bilder der beiden Verdächtigen und bittet die Bevölkerung nun um Hinweise. Der männliche Tatverdächtige soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sein und vermutlich aus Asien stammen. Er trug eine schwarze Hose, ein blaues Hemd, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe und braune Schuhe.
Blond gefärbte Haare, kleine Statur
Die weibliche Tatverdächtige soll zwischen 55 und 65 Jahre alt sein, ebenfalls vermutlich aus Asien stammen, blond gefärbte Haare haben und von kleiner Statur sein. Sie war mit schwarzer Hose, weißem Pullover, dunklen Schuhen sowie einer großen dunklen Handtasche unterwegs und trug zeitweise eine schwarze Kappe.
Die Landespolizeidirektion Wien bittet – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien – um die öffentliche Veröffentlichung der Fotos und um Hinweise aus der Bevölkerung.
Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-43610 oder 01-31310-43612 oder an das Landeskriminalamt Wien, Telefonnummer 01-31310-438000 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.