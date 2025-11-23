Vorteilswelt
Wer kennt das Duo?

Fünfstellige Beute mitten auf der Mahü geklaut

Wien
23.11.2025 12:42
Das auf den Bildern ersichtliche Duo soll seinem Opfer einen fünfstelligen Betrag aus der Tasche ...
Das auf den Bildern ersichtliche Duo soll seinem Opfer einen fünfstelligen Betrag aus der Tasche gestohlen haben.(Bild: LPD Wien)

Zwei Verdächtige sollen auf der Mariahilfer Straße in Wien Ende Juli einer Person kurz nach einer Bankabhebung eine hohe fünfstellige Summe aus der Tasche gestohlen haben. Die Polizei zeigt nun Bilder der mutmaßlichen Täter und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

0 Kommentare

Eine hohe Geldsumme bei sich zu tragen, geht oftmals mit einem mulmigen Gefühl einher. Ähnlich erging es einem Opfer bereits am 23. Juli auf der stark frequentierten Mariahilfer Straße, als ein Räuber-Duo den günstigen Moment um die Mittagszeit nutzte und zuschlug.

Männlicher Tatverdächtiger wird gesucht
Das Duo soll den fünfstelligen Betrag aus der Tasche gestohlen haben und ergriff danach die Flucht. Die Polizei sicherte Bilder der beiden Verdächtigen und bittet die Bevölkerung nun um Hinweise. Der männliche Tatverdächtige soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sein und vermutlich aus Asien stammen. Er trug eine schwarze Hose, ein blaues Hemd, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe und braune Schuhe.

Wer das Duo auf dem Bild wiedererkennt, soll sich umgehend an die Polizei wenden.
Wer das Duo auf dem Bild wiedererkennt, soll sich umgehend an die Polizei wenden.(Bild: LPD Wien)

Blond gefärbte Haare, kleine Statur
Die weibliche Tatverdächtige soll zwischen 55 und 65 Jahre alt sein, ebenfalls vermutlich aus Asien stammen, blond gefärbte Haare haben und von kleiner Statur sein. Sie war mit schwarzer Hose, weißem Pullover, dunklen Schuhen sowie einer großen dunklen Handtasche unterwegs und trug zeitweise eine schwarze Kappe.

Die Landespolizeidirektion Wien bittet – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien – um die öffentliche Veröffentlichung der Fotos und um Hinweise aus der Bevölkerung. 

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-43610 oder 01-31310-43612 oder an das Landeskriminalamt Wien, Telefonnummer 01-31310-438000 erbeten.

