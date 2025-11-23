Fünfstellige Beute mitten auf der Mahü geklaut

Eine hohe Geldsumme bei sich zu tragen, geht oftmals mit einem mulmigen Gefühl einher. Ähnlich erging es einem Opfer bereits am 23. Juli auf der stark frequentierten Mariahilfer Straße, als ein Räuber-Duo den günstigen Moment um die Mittagszeit nutzte und zuschlug.

Männlicher Tatverdächtiger wird gesucht

Das Duo soll den fünfstelligen Betrag aus der Tasche gestohlen haben und ergriff danach die Flucht. Die Polizei sicherte Bilder der beiden Verdächtigen und bittet die Bevölkerung nun um Hinweise. Der männliche Tatverdächtige soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sein und vermutlich aus Asien stammen. Er trug eine schwarze Hose, ein blaues Hemd, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe und braune Schuhe.