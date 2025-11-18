Lohnplus ausgesetzt: „Taschenspielertrick der ÖVP“

Aussage der Tiroler WKO-Chefin sorgt für Unmut

Zuletzt hatte etwa die Tiroler WKO-Chefin Barbara Thaler ihr – nun ausgesetztes – Plus von 49 Prozent auf zwölf Mal 10.394 Euro brutto im Jahr verteidigt. Es handle sich um eine „kleine Entschädigung“ für jene Zeit, in der man sich intensiv um Anliegen der Betriebe kümmere und diese vertrete, nicht aber in der eigenen Firma helfen könne, sagte sie kürzlich sinngemäß und verwies auf den großen Einsatz in der Tätigkeit als WK-Präsidentin. Die Tiroler Blauen fordern vehement ihren Rücktritt.