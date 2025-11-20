Aufregung um „falsche“ Carbonara im EU-Parlament

Um Entstehung des Gerichts ranken sich Legenden

Ebenso wie Pizza, Pasta und Saltimbocca sind Spaghetti alla Carbonara aus der römischen Küche nicht wegzudenken. Über die Entstehung des Gerichts gibt es verschiedene Legenden. Am weitesten verbreitet ist die Variante, dass Köhler in der Region um Rom auf ihren Exkursionen nur gut haltbare Lebensmittel mitnehmen konnten – etwa Pasta, Eier und gereiften Schafkäse. Der Beruf des Köhlers (carbonaio) soll der Carbonara schließlich ihren Namen gegeben haben.