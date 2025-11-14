Was der Mahrer-Rücktritt für die ÖVP bedeutet

Der Rücktritt von Harald Mahrer als Präsident der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbunds hat die ÖVP vorerst politisch entlastet – doch die Krise, die ihn ausgelöst hat, ist längst nicht vorbei. Zehn Tage hielt die Debatte über interne Entscheidungen der Kammer die Republik in Atem. Am Ende stand ein Rückzug unter massivem Druck, der nicht nur Mahrers Zukunft, sondern auch die Stabilität der Volkspartei betraf.