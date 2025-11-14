Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Alarmstimmung

Was der Mahrer-Rücktritt für die ÖVP bedeutet

Innenpolitik
14.11.2025 11:19
Der politische Schaden der WKO-Krise beschränkt sich nicht nur auf Mahrer selbst – auch die ÖVP ...
Der politische Schaden der WKO-Krise beschränkt sich nicht nur auf Mahrer selbst – auch die ÖVP wird davon hart getroffen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Der Rücktritt von Harald Mahrer als Präsident der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbunds hat die ÖVP vorerst politisch entlastet – doch die Krise, die ihn ausgelöst hat, ist längst nicht vorbei. Zehn Tage hielt die Debatte über interne Entscheidungen der Kammer die Republik in Atem. Am Ende stand ein Rückzug unter massivem Druck, der nicht nur Mahrers Zukunft, sondern auch die Stabilität der Volkspartei betraf.

0 Kommentare

In den vergangenen Tagen war der Druck auf Mahrer stetig gewachsen – von hochrangigen ÖVP-Politikern über Unternehmer bis zu Kammerfunktionären. Am frühen Donnerstagabend erklärte er schließlich per Videobotschaft seinen Rücktritt. Er sehe „keine Möglichkeit, verantwortungsvolle Beiträge für eine positive Zukunftsentwicklung zu leisten“, sagte er. Zugleich beklagte er „Populismus und persönliche Ressentiments“.

Rücktritt ein Schutzwall für die Partei
Offiziell folgten aus der ÖVP-Spitze anschließend Lob und Dank – Bundeskanzler Christian Stocker würdigte Mahrers Verdienste und forderte von der Kammer „eine rasche Neuaufstellung“. Doch parteiintern war klar: Der Rücktritt war auch ein Schutzwall für die ÖVP, weil die Causa längst auf die Partei übergegriffen hatte.

Heidi Glück gilt als absolute ÖVP-Insiderin, war sie doch auch lange Jahre Pressesprecherin von ...
Heidi Glück gilt als absolute ÖVP-Insiderin, war sie doch auch lange Jahre Pressesprecherin von Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel.(Bild: krone.tv)

PR-Beraterin und ÖVP-Kennerin Heidi Glück analysierte in der ORF-„ZiB 2“ die politische Dimension. Mahrer war nicht nur Kammerpräsident, sondern zugleich Chef des ÖVP-Wirtschaftsbundes – der wichtigsten Teilorganisation der Partei und zugleich Mitglied des Parteivorstands. Diese Personalunion mache die Verknüpfungen „evident“. Viele Mitglieder der Wirtschaftskammer seien zudem klassische ÖVP-Wähler.

„Lame duck“ wäre zu gefährlich gewesen
Genau deshalb reagierten die mächtigen Landesobleute rasch: Sie erkannten, dass die Affäre die Volkspartei zusätzlich schwächen könnte – in einer Phase, in der es ohnehin „nicht in allen Dingen sehr rund läuft“. Ein Wirtschaftsbund-Chef, der politisch zur „lame duck“ wird, wäre für die ÖVP ein strategisches Risiko gewesen, so Glück.

Glück kritisierte auch die Vorgeschichte, insbesondere die Erhöhung der Zulagen für Funktionäre. Diese seien im Sommer überdurchschnittlich angehoben worden – in Zeiten von Sparpaketen und Forderungen nach Zurückhaltung bei Kollektivvertragsverhandlungen. Dass man glaubte, dies werde „geheim bleiben“, sei eine „fatale Fehleinschätzung“.

Politische Debatte bleibt bestehen
Transparenz wäre aus ihrer Sicht entscheidend gewesen. Die mangelhafte Kommunikation und fehlende Argumentation hätten die Krise verschärft und das Vertrauen beschädigt. Dieses wieder herzustellen sei für die Nachfolge eine zentrale Aufgabe.

Nach Mahrers Rücktritt bleibt jedoch eine weiterreichende politische Debatte bestehen: die Forderung nach einer Reform des Kammerapparats. Glück sprach von einer Struktur, die sich über Jahrzehnte zu einem „relativ aufgeblasenen Apparat“ entwickelt habe. Unternehmerverbände wie UNOS oder Grüne Wirtschaft kritisierten ebenfalls Kosten und Strukturen, FPÖ und NEOS fordern die Rücknahme der erfolgten Erhöhungen.

Lesen Sie auch:
Harald Mahrer tritt ab und beklagt in seinem Statement „persönliche Ressentiments“.
Beklagt „Populismus“
Druck zu groß: WKO-Boss Harald Mahrer tritt zurück
13.11.2025
Wie es nun weitergeht
Der Machtkampf um Harald Mahrers Nachfolge
13.11.2025
OÖ-Chefin will nicht
Neue WKO-Präsidentin? Hummer erteilt Absage
14.11.2025

Aufpassen, dass daraus keine „Causa ÖVP“ wird
Die ÖVP wiederum muss aufpassen, dass aus der „Causa Mahrer“ keine „Causa ÖVP“ wird. Denn der Wirtschaftsbund ist die stärkste Fraktion innerhalb der Kammer – und innerhalb der Partei politisch zentral.

Vorübergehend übernimmt Vizepräsidentin Martha Schultz. Bereits am Freitag beraten die Landespräsidenten über die weitere Vorgangsweise. Wer Mahrers Nachfolge langfristig antritt, ist noch offen. Für die Volkspartei steht dabei mehr auf dem Spiel als nur die Besetzung des Kammerchefs: Es geht um Stabilität im eigenen Machtgefüge. Für Mahrer selbst dürfte die politische Karriere, so meint Glück, vorbei sein.

Porträt von Stephan Brodicky
Stephan Brodicky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
119.412 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.158 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
80.189 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
918 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Innenpolitik
In Alarmstimmung
Was der Mahrer-Rücktritt für die ÖVP bedeutet
Hafenstadt im Visier
Neuerlicher Drohnenangriff erschüttert Russland
„Klima der Angst“
US-Bischöfe sind schockiert von Trump
Debatte im Gemeinderat
Stadt mit der leeren Tasche – ist Innsbruck arm?
Handelsverbände etc.
Klimagipfel: Auf 25 Delegierte kommt ein Lobbyist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf