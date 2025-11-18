Funktionärsentschädigung wird doch nicht erhöht

Nach dem Rücktritt von WKO-Chef Harald Mahrer widmet sich die interimistische Nachfolgerin dem Wirbel über die Gagen von Funktionären. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird die Erhöhung der Entschädigungen für Spitzenfunktionäre, die erst im Juni beschlossen wurde, ausgesetzt.
Die geschäftsführende Vizepräsidentin sowie designierte Mahrer-Übergangsnachfolgerin Martha Schultz habe diesen Schritt gemeinsam mit den Landeskammern gesetzt, heißt es in einer Aussendung. Es solle wieder Sachlichkeit in die Diskussion über zukünftige Reformen innerhalb der Wirtschaftskammer einkehren.
„Den Fachorganisationen wird dringend empfohlen ...“
Mit der vorübergehenden Aussetzung folgt die WKO etwa der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die diesen Schritt als Erstes selbst gesetzt hatte. Ausgesetzt wird nach den Worten von Schultz „bis die externe Überprüfung abgeschlossen ist“ – womöglich durch den Rechnungshof.
„Alle Landeskammern werden den gleichen Schritt setzen“, teilte die WKO mit. Den 693 eigenständigen Fachorganisationen „wird dringend empfohlen dieser Vorgehensweise zu folgen“.
