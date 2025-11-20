Kevin Spacey gesteht: Bin obdachlos & verschuldet

Wo es Jobs gibt, dort geht er hin

Spacey äußerte sich zuletzt mehrfach kritisch über seine „Cancel Culture“-bedingte Ausgrenzung in Hollywood. Dennoch glaubt er fest daran, dass es für ihn wieder aufwärts geht: „Auf seltsame Weise habe ich das Gefühl, wieder da zu sein, wo ich angefangen habe. Ich gehe einfach dahin, wo es Jobs gibt.“ Diese haben nichts mehr mit großen Filmangeboten zu tun.