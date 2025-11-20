Handelsangestellte weniger zufrieden mit Gehalt

Tatsächlich wird fast ein Drittel der Verkäuferinnen und Verkäufer im Lebensmitteleinzelhandel dem Niedriglohnbereich zugerechnet, wie Nadja Bergmann von L&R Sozialforschung sagte. Über alle Branchen hinweg sind es 14 Prozent der Beschäftigten. Das Bruttojahresgehalt bei ganzjährig angestellten weiblichen Vollzeitbeschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel lag 2023 bei 34.178 Euro, bei Männern waren es 38.781 Euro. Der Lebensmitteleinzelhandel ist die größte Sparte im Einzelhandel mit ungefähr 155.000 Beschäftigten, davon 67 Prozent Frauen.