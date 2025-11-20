Handelsangestellte weniger zufrieden mit Gehalt

Nur jede und jeder zweite befragte Handelsangestellte in Österreich ist mit dem Gehalt zufrieden. Das geht aus dem Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich hervor. In anderen Branchen sind hingegen sechs von zehn Beschäftigten mit ihrem Einkommen zufrieden.
Nach den Corona-Jahren war die Zufriedenheit im Handel 2023 und 2024 gestiegen, zuletzt ging es aber wieder nach unten. Unzufrieden sind die Handelsangestellten laut dem Arbeitsklimaindex etwa mit ihrem Einkommen und sozialem Status. Mehr als ein Viertel der Befragten möchte bereits die Firma oder überhaupt den Beruf wechseln.
Tatsächlich wird fast ein Drittel der Verkäuferinnen und Verkäufer im Lebensmitteleinzelhandel dem Niedriglohnbereich zugerechnet, wie Nadja Bergmann von L&R Sozialforschung sagte. Über alle Branchen hinweg sind es 14 Prozent der Beschäftigten. Das Bruttojahresgehalt bei ganzjährig angestellten weiblichen Vollzeitbeschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel lag 2023 bei 34.178 Euro, bei Männern waren es 38.781 Euro. Der Lebensmitteleinzelhandel ist die größte Sparte im Einzelhandel mit ungefähr 155.000 Beschäftigten, davon 67 Prozent Frauen.
Das liegt deutlich unter dem Betrag über alle Branchen: Hier erhielten ganzjährig vollzeitbeschäftigte Frauen durchschnittlich 47.154 Euro, Männer 53.694 Euro.
Am kommenden Montag gehen die Kollektivvertrags-Verhandlungen für die insgesamt ungefähr 450.000 Handelsangestellten in die dritte Runde. In der zweiten Runde bot die Arbeitgeberseite ein Gehaltspuls von 2,25 Prozent, die Arbeitnehmerseite forderte 2,9 Prozent. Beide Werte sind noch unter der Jahresinflation von drei Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.