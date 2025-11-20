Ilzer über Schicker-Aufregung: „Wenn er geht, …“

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer hat sich zu einem möglichen Abschied von TSG-Sportdirektor Andreas Schicker geäußert und seinem langjährigen Freund dabei den Rücken gestärkt – egal, wie er sich entscheidet.
„Wenn er geht, freue ich mich für ihn, weil er für sich den nächsten Schritt auf seinem Weg macht. Wenn er bleibt, freue ich mich, weil er uns die perfekten Rahmenbedingen zur Verfügung stellt“, so Ilzer im Vorfeld der Partie Hoffenheim gegen Mainz 05 (Freitag ab 20.30 Uhr im Sportkrone-Liveticker).
„Wunderbare Zusammenarbeit“
Obwohl es sportlich nach Plan läuft, kracht es derzeit im Klub. Mittendrin dabei auch Schicker, der deshalb seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Die heißesten Spuren führen dabei nach Salzburg und Wolfsburg.
„Jeder sieht, dass wir wunderbar zusammenarbeiten“, stellt Ilzer schließlich am Donnerstag bezüglich seiner Verbindung zu Schicker klar. Wie lange noch, das bleibt weiter offen.
