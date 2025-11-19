„Bonzentum“: Hitzige Debatte um WKO im Nationalrat

„Komplett andere Kammer“

Speziell der Wirtschaftskammer widmeten sich die NEOS, die grundlegende Reformen forderten: „Es braucht eine komplett andere Unternehmerinnen- und Unternehmer-Kammer“, meinte der Abgeordnete Michael Bernhard, der eine Verschlankung der Strukturen und ein neues Wahlsystem forderte. Klubobmann Yannick Shetty wandte sich gegen die „Zwangsmitgliedschaft“: „Wenn sich eine Organisation nicht mehr um ihre Mitglieder kümmern muss, dann hebt man ab.“ Schließlich funktioniere der ÖGB auch ohne die Pflichtmitgliedschaft und habe sogar steigende Mitgliederzahlen. Shetty verwies zudem auf Rücklagen von mehr als zwei Milliarden Euro, weshalb man die Kammer-Umlage 2 abschaffen könne.