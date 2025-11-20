Fürstin Charlène trägt plötzlich Tiara der Liebe!

Warum ihr Auftritt so viel bedeutet

Dass Charlène die Tiara ausgerechnet zum Nationalfeiertag wieder aus der Schatulle holte, wird von Experten als bewusstes, kraftvolles Zeichen der Verbundenheit mit Albert gedeutet. Die Wahl ihres Juwels gilt als „sichtbarer Schulterschluss“ mit ihrem Ehemann – trotz der dauernden Spekulationen um das Paar.