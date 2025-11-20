Vorteilswelt
14 Jahre verschwunden!

Fürstin Charlène trägt plötzlich Tiara der Liebe!

Royals
20.11.2025 15:14
Fürstin Charlène am Nationalfeiertag: Mit ihrer Hochzeits-Tiara, die sie 14 Jahre lang nicht ...
Fürstin Charlène am Nationalfeiertag: Mit ihrer Hochzeits-Tiara, die sie 14 Jahre lang nicht getragen hatte, setzte sie ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit Fürst Albert.(Bild: Viennareport)

Dieser Auftritt war mehr als Glamour. Beim abendlichen Galadinner zum Nationalfeiertag sorgte Fürstin Charlène (47) für den royalen Moment des Jahres.

Nicht ihr funkelndes Armani-Privé-Kleid zog alle Blicke an, sondern ein Detail, das niemand erwartet hatte: Sie trug – völlig überraschend! – erstmals seit ihrer Hochzeit 2011 wieder ihre legendäre „Écume de Diamants“-Tiara. Zum ersten Mal seit 14 Jahren! Für Royal-Fans ein echter Sensationsmoment.

Ein Schmuckstück voller Geschichte – seit 2011 verschwunden
Die atemberaubende Diamantkreation des deutsch-französischen Juweliers Lorenz Bäumer ist untrennbar mit einem der emotionalsten Tage ihres Lebens verbunden: ihrer Hochzeit mit Fürst Albert am 2. Juli 2011.

Charlene trug bei der Vermählung keine Tiara, sondern eine Brosche im Haar.
Charlene trug bei der Vermählung keine Tiara, sondern eine Brosche im Haar.(Bild: Viennareport)

Damals überraschte Charlène alle, als sie bei der Zeremonie keine Tiara aufsetzte, sondern stattdessen historische Diamantbroschen aus dem Besitz von Prinzessin Charlotte, Alberts Großmutter, im Haarknoten trug. 

Für den Hochzeitsempfang danach wählte sie die Diamantschaum-Tiara, wie die Übersetzung des Namens lautet. Die einzigartige Tiara, besetzt mit kostbaren, tropfenförmigen Diamanten, wurde damals von Fürst Albert II. eigens als Geschenk für seine Braut in Auftrag gegeben. 

Die Bäumer-Tiara wurde nach dem Hochzeitswochenende nie wieder öffentlich gesehen – bis jetzt.

Beim Hochzeitsempfang zeigte sie sich zum ersten und bis heute letzten Mal mit dem wunderschönen ...
Beim Hochzeitsempfang zeigte sie sich zum ersten und bis heute letzten Mal mit dem wunderschönen Brautgeschenk des Fürsten, der Diamantschaum-Tiara.(Bild: Viennareport)
Charléne funkelte richtiggehend mit der zauberhaften Tiara im Haar.
Charléne funkelte richtiggehend mit der zauberhaften Tiara im Haar.(Bild: Viennareport)

Warum ihr Auftritt so viel bedeutet
Dass Charlène die Tiara ausgerechnet zum Nationalfeiertag wieder aus der Schatulle holte, wird von Experten als bewusstes, kraftvolles Zeichen der Verbundenheit mit Albert gedeutet. Die Wahl ihres Juwels gilt als „sichtbarer Schulterschluss“ mit ihrem Ehemann – trotz der dauernden Spekulationen um das Paar.

Denn: Es ist das emotionalste Geschenk, das Albert ihr je gemacht hat – ein echtes Geschenk der Liebe. Auch das Timing ist von Bedeutung: Ausgerechnet am Nationalfeiertag, dem wichtigsten Termin der Grimaldis, wirkt der Auftritt wie eine öffentliche Liebesbekundung.

Charlène strahlte wie selten
Die Fürstin kombinierte die spektakuläre Tiara mit einer edel bestickten Abendrobe von Armani Privé – und präsentierte einen Look, der als einer ihrer stärksten überhaupt gelten dürfte. Ihre Ausstrahlung: ruhig, sicher, warm.

Mit ihrem Tiara-Comeback setzte Charlène eine klare Botschaft: Manchmal kann ein einziges Schmuckstück lauter sprechen als jede royale Erklärung.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
